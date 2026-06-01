Els socialistes trien Roser Brosed per encapçalar el nou projecte municipal de Sant Esteve Sesrovires
L'alcaldessa actual afirma que té "ganes de continuar millorant la vida dels veïns i veïnes”
Regió7
L’alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosed, ha acceptat encapçalar la candidatura del PSC a les pròximes eleccions municipals. En una trobada recent amb un centenar de militants sesrovirencs, Brosed va assegurar que afronta el repte “amb la il·lusió i l’empenta necessàries.” “Tinc ganes de seguir millorant la vida dels veïns i veïnes”, va afirmar.
Brosed va defensar que el projecte que lidera “va molt més enllà de les sigles del PSC” i el va definir com una proposta “feta des del poble i per al poble”. En aquest sentit, va destacar que es tracta d’un model de govern “reconegut per les seves polítiques de progrés, l’estabilitat i els bons resultats”.
L’alcaldessa també va reivindicar la gestió del govern municipal durant l’actual mandat i va remarcar que ja s’ha executat el 75% del Pla d’Acció Municipal aprovat a l’inici del mandat. Entre les actuacions impulsades, va destacar la construcció d’habitatge social, el suport al teixit empresarial, el reforç de la seguretat i de les infraestructures, les polítiques destinades a la infància i l’adolescència, l’impuls de la transformació energètica i la consolidació dels mecanismes de participació ciutadana.
La trobada va comptar també amb la participació de la viceprimera secretària d’Acció Política del PSC del Baix Llobregat, Sonia Guerra, i del secretari de Política Municipal, Implantació i Territori del PSC, Joaquín Fernández. Durant la seva intervenció, Guerra va expressar el suport de la federació socialista a Brosed i va assegurar que “les veïnes i els veïns de Sant Esteve Sesrovires tenen la sort de tenir una alcaldessa que té el municipi al cap i al cor”. També va destacar el seu “lideratge” i la seva aposta per “una política útil que millora la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania”.
Per la seva banda, Fernández va afirmar que el projecte encapçalat per Brosed és “la millor garantia perquè Sant Esteve continuï avançant” i va reivindicar el model municipalista del PSC: “L’aposta del PSC als municipis és clara: més i millors serveis públics i treballar perquè ningú es quedi enrere. És una fórmula que no genera grans titulars, però que és exitosa allà on governem.”
