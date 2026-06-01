S'enfronta a 7 anys de presó acusat de portar més de 3 kg d'amfetamines al cotxe
Els Mossos el van aturar en un control rutinari, però el van enxampar per la forta pudor de marihuana que feia dins el cotxe
La secció 21a de l’Audiència de Barcelona jutjarà dimecres una persona acusada d'un delicte contra la salut pública. Els fets van ocórrer a Martorell l'any 2020 quan, segons el fiscal, l'acusat portava una gran quantitat de marihuana, amfetamines i haixix en el seu cotxe per a la seva posterior distribució a tercers. El fiscal demana 7 anys de presó.
L’escrit d’acusació relata que poc després de la mitjanit del dia 26 de maig de 2020 els Mossos d’Esquadra van aturar el cotxe de l’acusat en un control de circulació que estava instal·lat a l'AP-7, a la zona on antigament hi havia el peatge.
Com que els agents van notar una forta pudor de marihuana, van demanar-li que mostrés què duia al cotxe, i van acabar trobant diferents amagatalls d’estupefaents, com una caixa amb 6 cabdells de marihuana i un tros d’haixix, o bosses amb gairebé 3,6 kg d’amfetamina, entre altres. Tot plegat hauria tingut un valor en el mercat il·lícit proper als 151.000 euros.
Per al fiscal, tot plegat constitueix un delicte contra la salut pública amb substàncies que causen un greu mal a la salut i altres que no, i amb l’agreujant de notorietat. Per això demana per a l’acusat 7 anys de presó i 400.000 euros de multa.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor