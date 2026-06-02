Els Mossos d’Esquadra denuncien un home a Sant Esteve Sesrovires per tenir 180 xais en una instal·lació il·legal i en condicions higièniques deficients
Els agents van detectar dos punts on existien indicis compatibles amb la realització de sacrificis d'animals fora dels escorxadors autoritzats
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Metropolitana Sud van denunciar el passat 29 de maig un home, de 32 anys, per incompliment en els drets i el benestar animal per tenir 180 xais en males condicions higièniques. L'actuació es va iniciar arran d'una comunicació efectuada per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell i la Policia Local de Sant Esteve de Sesrovires, que van alertar sobre possibles irregularitats relacionades amb la tinença de bestiar oví en una finca agrària del municipi.
Un cop al lloc, els agents van realitzar una inspecció de la finca, on van localitzar tres espais diferenciats destinats a l'allotjament de ramats. Paral·lelament, van detectar dos punts on existien indicis compatibles amb la realització de sacrificis d'animals fora dels escorxadors autoritzats. En una de les zones inspeccionades, els agents van localitzar prop d'un centenar de pells de xai, així com abundants restes orgàniques derivades de l'activitat de sacrifici. Les evidències apuntaven a una activitat reiterada en unes condicions higièniques i sanitàries greument deficients.
Durant la inspecció es van intervenir un total de 180 xais vius. Els agents van comprovar que els animals no disposaven dels corresponents cròtals auriculars per la seva identificació, obligatoris per garantir la traçabilitat, així com unes condicions higièniques deficients. En el transcurs de l'actuació es van identificar vuit persones presumptament vinculades amb l'activitat desenvolupada a la finca. Com a resultat de les gestions practicades, una d'elles va ser denunciada per irregularitats en sanitat i benestar animal.
Davant la situació constatada, els agents van coordinar les actuacions amb els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i sanitat animal, que van assumir la gestió del comís i la retirada dels animals amb l'objectiu de garantir-ne la protecció. Aquesta actuació s’emmarca en el protocol de control d’animals de producció en instal·lacions no registrades, així com en la lluita contra el sacrifici il·legal fora d’escorxadors autoritzats, amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de benestar animal, seguretat alimentària i protecció ambiental.
