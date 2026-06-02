Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferitsAfegeix-nos a Google
Els Mossos d’Esquadra denuncien un home per incompliment en els drets i benestar animal i intervenen 180 xais en una instal·lació il·legal a Sant Esteve de Sesrovires
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Metropolitana Sud van denunciar el passat 29 de maig un home, de 32 anys, per incompliment en els drets i el benestar animal per tenir 180 xais en males condicions higièniques. L'actuació es va iniciar arran d'una comunicació efectuada per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell i la Policia Local de Sant Esteve de Sesrovires, que van alertar sobre possibles irregularitats relacionades amb la tinença de bestiar oví en una finca agrària del municipi. Més informació