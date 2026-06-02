Esparreguera tira endavant el Carnet Jove Local per dinamitzar el comerç i reforçar el vincle amb el jovent
Ajuntament i Agència Catalana de la Joventut obren l’adhesió d’establiments perquè ofereixin descomptes i avantatges als joves del municipi
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Agència Catalana de la Joventut han presentat al municipi el nou Carnet Jove Local d’Esparreguera, una iniciativa que entra ara en fase de desplegament amb l’objectiu de construir una xarxa d’avantatges adreçats al jovent del municipi. L’acte, celebrat a l’Espai de la Terrissa, ha servit per fer una crida als comerços, serveis, equipaments, empreses i entitats locals perquè s’hi adhereixin i formin part del programa.
El projecte es desenvolupa en dues fases. La primera, ja en marxa, se centra en captar adhesions i consolidar una oferta d’avantatges prou àmplia i atractiva per als joves. Un cop completat aquest procés, la previsió és que el Carnet Jove Local d’Esparreguera entri en funcionament el mes d’octubre, amb una xarxa de beneficis ja establerta. El carnet vol esdevenir una eina de doble impacte: facilitar als joves l’accés a serveis i activitats de proximitat i, alhora, reforçar el comerç local i la seva visibilitat entre el públic jove. En aquest sentit, el consistori destaca que el projecte pretén enfortir el vincle entre el jovent i el municipi, promovent que Esparreguera sigui també un espai de referència per al seu desenvolupament personal i professional.
L’alcalde, Juan Jurado, ha remarcat que la iniciativa “contribuirà a fer els joves més partícips d’Esparreguera i a donar a conèixer tot allò que el municipi els pot oferir”. Per la seva banda, la directora general de Joventut, Clara Quirante, ha subratllat que el Carnet Jove Local és una aposta per la cohesió social i el sentiment de pertinença, en col·laboració entre administracions i teixit comercial. Actualment, Esparreguera ja compta amb 9 establiments adherits i 1.128 joves titulars del Carnet Jove. Des del consistori i les entitats comercials s’ha fet una crida a ampliar aquesta xarxa, amb l’objectiu de continuar sumant comerços i serveis que contribueixin a fer créixer el projecte.
