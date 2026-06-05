Les internes de Brians 1 es mostren orgulloses i agraïdes per la visita del Papa: “Significa molt per a nosaltres”
En la seva segona visita a una presó, Lleó XIV es trobarà amb 80 reclusos per visibilitzar als que viuen “als marges”
Àlex Recolons / ACN
Amb una bandera vaticana presidint l’accés, Brians 1 es prepara per a la visita de Lleó XIV de dimecres, la segona del pontífex a un centre penitenciari. En una visita llampec de 20 minuts de camí a Montserrat, el Papa, amb la presència de Salvador Illa, es reunirà al teatre de la presó amb 80 interns de Brians 1 i 2 i Wad-Ras, tots ells participants habituals de la vida pastoral als seus centres. Dues d’aquestes internes, l’Elisabet i la Montserrat, han explicat que estan “nervioses, orgulloses i agraïdes” per la visita i per “tot allò que representa”. “Estic en un núvol. La fe i el pare Jesús m’han canviat la vida a la presó i espero estar a l’altura”, ha afegit la Montserrat, una de les dues internes que es dirigiran al Papa.
En una sessió informativa celebrada a la biblioteca de la presó, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha recordat que la idea que el Papa visités una presó catalana va sorgir en una reunió preparatòria al Palau de la Generalitat després que Lleó XIV visités mesos enrere la presó de Bata, a Guinea Equatorial, i s’interessés per la realitat de les persones privades de llibertat.
Davant l’entusiasme del coordinador dels viatges pontificis, monsenyor Jose Nahum Jairo Salas, quan se li va proposar, es va escollir fer la visita a Brians 1, a mig camí de Barcelona i Montserrat, per encabir-la en un programa pràcticament tancat.
Espadaler ha destacat que la visita a Brians 1 s’ha convertit en un dels actes més singulars i simbòlics de la visita de Lleó XIV a Catalunya per la “potència d’enviar un missatge d’esperança des d’una presó”.
En la mateixa línia, el mossèn del mòdul d’homes de Brians 1, Jesús Bel, ha recordat que el papa Lleó XIV, en un moment “convuls” com l’actual, parla d’esperança per construir un món millor, i que això no es pot fer “si s’exclou els marginats”.
Acte amb 80 interns
L’Acte a l’interior de la presó durarà uns 20 minuts. Per guanyar temps, el pontífex arribarà al teatre del centre en cotxe on, després de ser rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director de la presó, es reunirà amb 80 interns i internes de Brians 1, Brians 2 i Wad-Ras. Les internes d’aquest darrer centre han estat convidades perquè van elaborar una manualitat que Salvador Illa va entregar al pontífex quan el va rebre al Vaticà el passat mes d’octubre.
Jesús Bel ha explicat que els 80 interns que participaran en l’acte són els que habitualment van a missa els dissabtes i diumenges i que ja tenen els permisos concedits per traslladar-se dels seus mòduls a la sala polivalent on es fan. “Quan es va conèixer la visita la fe va créixer exponencialment, però s’ha convidat els que feien vida cristina abans”, ha afegit.
Durant la trobada, dues internes, la Montserrat i la Josefina, compartiran el seu testimoni amb el sant pare. Aquest serà un dels moments centrals d’un acte que començarà amb un cant de benvinguda i, a banda del testimoni de les dues internes, comptarà amb intervencions del director del centre i del delegat de pastoral penitenciària. Després de la interpretació del Virolai, l’acte es clourà amb unes paraules i la benedicció del Papa.
Satisfacció de les internes
Una de les dues internes que es dirigiran al sant pare, la Montserrat, reconeixia que està nerviosa però molt orgullosa de poder tenir aquesta oportunitat. Ha explicat que abans d’entrar a la presó “no tenia fe”, però que la vida li va canviar en conèixer el mossèn del centre i que des de llavors no ha faltat ni un dia a missa. “Amb una sola mirada em va enamorar”, ha afegit.
Tot i que no ha volgut avançar que li dirà al pontífex, ha destacat el que suposa que “tot un Papa visiti una presó” i l’oportunitat que ofereix “als que normalment no en tenen cap”.
Una altra interna, l’Elisabet, a punt de complir condemna, ha assegurat que conèixer el Papa abans de marxar a casa ha estat “un regal”. “És una persona molt bona que es veu que fa el bé i estic molt orgullosa de poder-lo conèixer”, ha reblat.
Espadaler i Bel ha destacat la col·laboració dels interns en l'organització de l'acte, el que demostra l'expectació que ha despertat. Així, els interns del taller de floristeria han preparat ornamentacions, els de treballs manuals murals i els de l'escola han pintat un quadre.
Reforç de la seguretat
El director del centre ha explicat que una seixantena de funcionaris reforçaran la seguretat durant la visita per garantir-ne el bon funcionament i perquè el dia a dia de la presó no es resenteixi.
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