Mor un motorista en un accident a la N-IIa a Martorell
El xoc es va produïr per una col·lisió lateral amb un turisme
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un veí de Martorell va perdre la vida ahir en un accident de moto a la N-IIa a Martorell. L'avís es va rebre a les 20.52h al punt quilomètric 586,8.
Segons ha informat el servei català de trànsit, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i, a conseqüència d’això, el motorista va morir. Es tracta de S.S.C., un home de 49 anys i veí de Martorell.
Arran del sinistre, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
54 morts enguany, 23 motoristes
Amb aquesta víctima, són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals), 23 de les quals motoristes
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”