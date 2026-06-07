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Mor un motorista en un accident a la N-IIa a Martorell

El xoc es va produïr per una col·lisió lateral amb un turisme

Mor un motorista a Martorell

Mor un motorista a Martorell / Trànsit

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Núria León

Núria León

Manresa

Un veí de Martorell va perdre la vida ahir en un accident de moto a la N-IIa a Martorell. L'avís es va rebre a les 20.52h al punt quilomètric 586,8.

Segons ha informat el servei català de trànsit, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i, a conseqüència d’això, el motorista va morir. Es tracta de S.S.C., un home de 49 anys i veí de Martorell.

Arran del sinistre, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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