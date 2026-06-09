Castellví de Rosanes aprova un projecte de gairebé 700.000 euros per renovar la xarxa d’aigua a Can Sunyer
La intervenció preveu substituir canonades i millorar la pressió en quatre carrers i es farà per fases segons la disponibilitat de finançament
Ruben Costa
Com es garanteix el subministrament d’aigua en barris amb xarxes antigues? L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha aprovat inicialment el projecte de renovació de la xarxa d’aigua als carrers de Núria, Pedraforca, Tibidabo i Cadí, al barri de Can Sunyer, amb una inversió prevista de més de 687.000 euros. El projecte contempla la renovació completa de la xarxa d’aigua en aquests quatre carrers, situats a l’entrada del barri, així com actuacions complementàries a la baixada del dipòsit i en un pas de serveis. En total, s’actuarà sobre gairebé 2 quilòmetres de nova xarxa, amb la substitució de canonades, escomeses, la instal·lació de vàlvules i millores en la xarxa d’hidrants.
L’actuació ha estat aprovada inicialment i ara s’exposa a informació pública fins a mitjans de juliol. Un cop superat aquest tràmit, el projecte podrà optar a diferents convocatòries de subvencions per obtenir el finançament necessari i executar les obres. El pla s’ha estructurat en un màxim de quatre fases per tal de poder adaptar l’execució a la disponibilitat econòmica.
Això permetrà avançar progressivament en la renovació de la xarxa sense haver d’esperar al finançament complet del projecte. La renovació prevista s’emmarca dins un pla més ampli de modernització de la xarxa d’aigua als barris de Can Sunyer i Valldaina, que es troba en marxa des de l’any 2020. En aquest període ja s’han executat diverses actuacions de millora amb una inversió global d’uns 850.000 euros.
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