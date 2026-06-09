Fernando Vicente, candidat del PSC a Olesa de Montserrat: “Volem una majoria àmplia per impulsar el canvi”
El cap de l’oposició defensa una alternativa de govern “centrada en les persones” i reivindica una política útil des del municipi
Ruben Costa
Com es construeix una majoria política que vagi més enllà del propi partit? El portaveu del PSC i cap de l’oposició a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Fernando Vicente, ha estat escollit per unanimitat candidat socialista a l’alcaldia en una assemblea extraordinària de la formació.
Vicente afronta així la cursa cap a les eleccions municipals amb el suport unànime de la militància i amb el discurs centrat en la necessitat de sumar suports amplis per impulsar un canvi al consistori. El candidat ha assegurat que el projecte del PSC vol “construir una majoria molt àmplia amb tots els veïns i veïnes que volen un canvi”, més enllà de les sigles del partit. Durant la seva intervenció, el candidat socialista ha posat en valor la feina feta pel grup municipal a l’oposició durant els darrers anys, destacant la presentació de propostes en àmbits com la mobilitat, l’habitatge o la gent gran.
En aquest sentit, ha defensat una “política útil” que, segons ha dit, ha contribuït a millorar l’acció del govern municipal des de l’oposició. Vicente també ha criticat la falta d’ambició del govern actual i ha assegurat que el PSC vol ser el punt de trobada de la ciutadania que reclama una nova manera de fer política, “centrada en les persones” i orientada a donar resposta als principals reptes del municipi.
Amb una trajectòria vinculada a la cooperació internacional i la gestió pública, ha treballat en projectes amb la Comissió Europea a Veneçuela i com a consultor per a organismes com l’AECID i les Nacions Unides a l’Amèrica Llatina. També ha desenvolupat tasques com a psicòleg i consultor en formació, i ha estat vinculat a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.