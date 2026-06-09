Javier González no repetirà com a cap de llista del PSC a Martorell
El tinent d’alcaldia i portaveu socialista anuncia una decisió “meditada” per motius personals i professionals i dona suport al relleu que esculli la militància
Ruben Costa
El tinent d’alcaldia i portaveu socialista a l’Ajuntament de Martorell, Javier González, ha anunciat que no repetirà com a cap de llista del PSC a les properes eleccions municipals. Segons ha explicat, es tracta d’una decisió “molt meditada”, motivada per raons personals i professionals.
González ha assegurat que, tot i fer un pas al costat com a candidat, continuarà donant suport al projecte socialista al municipi i a la persona que l’agrupació esculli per encapçalar la llista electoral. També ha reivindicat la feina feta durant els darrers anys al capdavant del grup municipal. “Ha estat un honor liderar el projecte del PSC a la ciutat on he vist créixer el meu fill i la meva filla. Avui tenim una agrupació més forta, cohesionada i preparada per afrontar les eleccions municipals en millors condicions que en l’anterior cita electoral”, ha afirmat.
El dirigent socialista també ha posat en valor la tasca compartida amb la regidora d’Igualtat, Remedios Márquez, amb qui assegura haver impulsat polítiques amb “valor progressista” dins del govern municipal. En aquest sentit, ha destacat el seu perfil i la seva experiència, tot i remarcar que la decisió final correspondrà a la militància. “La darrera paraula la tindrà la militància, que és qui haurà de decidir l’elecció del cap de llista”, ha apuntat.
L’assemblea per escollir el nou candidat o candidata a l’alcaldia de Martorell se celebrarà el 10 de juny a la seu de l’agrupació del PSC. Des de la federació socialista del Baix Llobregat s’ha volgut agrair el compromís i la trajectòria de González com a portaveu i tinent d’alcaldia.
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
- Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
- El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
- Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
- Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa