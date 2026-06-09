L’Escola La Mercè de Martorell, premiada als premis del RetoTech de la Fundació Endesa
El centre del Baix Llobregat guanya el premi de primària amb un projecte tecnològic inclusiu per a la identificació i classificació de residus
Ruben Costa
El Festival RetoTech de la Fundació Endesa, celebrat al Centre d’Estudis Montseny de Barcelona, una iniciativa que impulsa les vocacions STEM a través de projectes tecnològics desenvolupats per centres educatius. El principal reconeixement del territori ha estat per a l’Escola La Mercè de Martorell, guardonada amb el premi de primària per un projecte de robòtica inclusiva que permet identificar i classificar residus mitjançant un assistent intel·ligent. La proposta destaca per la seva aplicabilitat pràctica i pel seu component social, orientat a facilitar l’accessibilitat i la comprensió del sistema de reciclatge.
En aquesta edició hi han participat 1.170 alumnes de 45 centres educatius catalans, dins d’un programa estatal que ha reunit més d’11.000 estudiants d’Espanya i Portugal. El certamen ha posat en valor projectes centrats en la innovació, la sostenibilitat i la resolució de problemes reals de l’entorn escolar. En l’àmbit de secundària, l’Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega ha estat reconegut per un projecte que busca conscienciar sobre el pes excessiu de les motxilles escolars, amb l’objectiu de millorar la salut i els hàbits de l’alumnat. A més, el Col·legi Santa Anna de Lleida ha rebut una menció especial per un projecte d’hivernacles autosuficients que regulen automàticament variables ambientals com la temperatura, la humitat i la il·luminació, integrant tecnologia i sostenibilitat. Durant la jornada, els alumnes han presentat els seus projectes davant del jurat i del públic assistent, en un acte que ha posat en valor la creativitat, el treball en equip i la capacitat dels joves per aplicar la tecnologia a reptes reals.
Els organitzadors han destacat el nivell dels projectes i la implicació dels centres educatius, subratllant la importància d’impulsar les vocacions STEM des de les primeres etapes educatives. El Festival RetoTech s’ha consolidat com una iniciativa de referència a Espanya i Portugal, amb més de 70.000 alumnes participants des del seu inici.
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