Vicky Castellanos serà la candidata del PSC a Castellví de Rosanes amb un projecte “de canvi i més oportunitats”
La cap de llista aposta per un municipi amb més serveis, benestar i una política més propera i centrada en les persones
Ruben Costa
L’agrupació local del PSC de Castellví de Rosanes ha escollit per unanimitat Vicky Castellanos com a candidata a l’alcaldia per a les properes eleccions municipals, en una decisió que consolida la seva continuïtat com a referent socialista al consistori.
Castellanos, actual portaveu del grup municipal, afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de liderar un projecte de canvi per al municipi i ha assegurat que ho fa amb “il·lusió, responsabilitat i una enorme motivació”. La candidata ha expressat el seu desig de ser la propera alcaldessa de Castellví de Rosanes i ha remarcat que el seu compromís amb el poble es manté intacte des dels inicis de la seva trajectòria política. La cap de llista socialista ha defensat la necessitat de construir un projecte que escolti de manera activa les necessitats de la ciutadania i que contribueixi a millorar la qualitat de vida al municipi. En aquest sentit, ha subratllat que el seu objectiu és impulsar un poble amb més oportunitats, més serveis i més benestar per a tothom, a partir d’una política propera i constructiva.
Vicky Castellanos és regidora de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes des de l’any 2005, amb una àmplia experiència tant en governs municipals com en l’oposició. Al llarg de la seva trajectòria ha assumit responsabilitats en àmbits com els serveis socials, els serveis municipals, les polítiques feministes i la diversitat. Castellanos també ha volgut posar en valor el suport rebut per part de l’agrupació local i del seu equip, destacant que el projecte que lidera és col·lectiu i no individual. Ha remarcat la importància d’un treball compartit basat en una manera d’entendre la política centrada en les persones, la responsabilitat i el diàleg.
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