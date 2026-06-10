La Biblioteca Santa Oliva ja té data d’obertura a Olesa de Montserrat
L’equipament de 2.030 metres quadrats, obrirà les portes a la ciutadania amb una jornada inaugural oberta al públic
Ruben Costa
Olesa de Montserrat ja ho té tot a punt per estrenar la nova Biblioteca Santa Oliva, un dels equipaments culturals més esperats dels darrers anys al municipi. La inauguració tindrà lloc aquest dissabte 13 de juny a les 11:00 hores i estarà oberta a tota la ciutadania, que podrà visitar les noves instal·lacions fins a les 13.00 hores. L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Marc Serradó; la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández; el diputat president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González; i la regidora de Cultura d'Olesa, Emma Duran.
La inauguració posa punt final a un projecte iniciat fa més d'una dècada i obre una nova etapa per a un equipament amb una llarga trajectòria al municipi. Hereva de la tradició bibliotecària d'Olesa, que es remunta a l'any 1931, la Biblioteca Santa Oliva s'ha renovat per adaptar-se a les necessitats actuals de la ciutadania i convertir-se en un espai de referència per a la cultura, la lectura i la convivència. L'actuació ha permès ampliar la superfície útil de la biblioteca dels 817 metres quadrats als 2.030 metres quadrats actuals, incorporant una gran sala central de lectura, nous espais d'estudi i treball en grup, sales polivalents, àrees de formació i una àmplia zona infantil. A més, el nou equipament tindrà capacitat per a fins a 58.000 documents. Segons ha destacat l'alcalde Marc Serradó, la nova biblioteca està "cridada a reforçar el potencial cultural i lector del municipi" i a consolidar-se com un equipament de referència per a les futures generacions. El projecte també aposta per convertir la biblioteca en un espai de participació i cohesió social, ampliant les activitats culturals, educatives i comunitàries.
Una de les principals novetats és la incorporació d'una coberta verda accessible, concebuda com una extensió de la biblioteca a l'aire lliure i preparada per acollir activitats culturals i musicals. L'edifici també ha estat dissenyat amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb una aposta destacada per la llum natural, la ventilació passiva i la reutilització d'aigües pluvials. La millora de les instal·lacions s'acompanya d'un reforç dels serveis, amb l'ampliació de l'equip humà i la incorporació d'un sistema d'autopréstec mitjançant tecnologia de radiofreqüència. Tot plegat amb l'objectiu de convertir la Biblioteca Santa Oliva en un espai modern, accessible i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures d'Olesa de Montserrat.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès