Brians 1 es vesteix de gala per a la visita del Papa Francesc
El centre penitenciari serà la primera parada de la visita per Catalunya d'aquest dimecres la visita de Lleó XIV
Activitat frenètica des d'abans de les 6 del matí al davant de la porta del centre penitenciari de Brians 1, on d'aquí a una estona és prevista l'arribada del Papa Lleó XIV. Mentre van arribant més i més membres del cos de Mossos d'Esquadra, també l'entrada és una corrua de persones i cotxes que han de passar el torn de acreditacions per poder accedir a dins de la presó.
El Papa s'espera que arribi als volts de les 10 i 50 minuts del matí. Entrarà directament al centre penitenciari on l'esperen una vuitantena de reclusos i recluses i també alguns funcionaris i polítics. Els presos que veuran l'acte en directe són 13 dones de Brians 1, 9 dones de Wad-Ras, 26 homes de Brians 1 i 32 homes de Brians 2.
A la seva arribada al centre penitenciari, el Sant Pare serà rebut pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el Conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l'alcaldessa de Sant Esteve, Sesrovires, Rosa Bruset i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Entre els més matinadors, el conseller de Justícia, que ha arribat abans de les 8 del matí.
L'acte, què es començarà amb un cant de benvinguda en castellà, Ayúdame a caminar, i posteriorment hi haurà algunes intervencions, entre elles, la de dues recluses, la Josefina i la Montserrat. Posteriorment, es cantarà també un salm, El Senyor és el meu clam, I l'acte acabarà, com era d'esperar, entonant el Virolai, perquè sa Santedat marxarà directament des d'aquí cap al monestir.
La recepció a la presó de Brians no durarà més d'uns 20 minuts.
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