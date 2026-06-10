Declaracions de les internes de Brians 1 que han estat amb el Papa
Quatre de les internes que han assistit a l'acte, les quals s'han sentit "molt afortunades" d'haver saludat personalment el pontífex. "Donar-li la mà és el millor que m'enduré de la meva condemna, ara que em queden només dos mesos", ha afirmat l'Elisabet, d'Igualada, en unes valoracions distribuïdes pel Departament de Justícia. Ella i tres internes més han ressaltat el tarannà proper de Lleó XIV, "que parla mirant als ulls i se't situa al costat com qualsevol altra persona". Una altra reclusa, la Montserrat, ha afirmat que abraçar-lo li ha provocat "un corrent elèctric per tot el cos".
Totes han agraït al papa la visita a la presó i han lloat la tasca de la direcció i treballadors de Brians 1 per haver organitzat l'acte d'aquest dimecres. L'Elisabet ha vist la trobada amb el sant pare com una ocasió perquè "siguin perdonats tots els pecats". Al seu torn, la Maite també s'ha sentit "molt afortunada" d'haver pogut donar la mà a Lleó XIV i ha assegurat que no se la vol rentar "perquè tocar-lo ha estat una benedicció". "Això d'avui ha estat una celebració excepcional", ha refermat. Més informació