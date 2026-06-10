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La direcció de Brians 1 qualifica la visita del Papa com a l'acte més important que ha viscut mai el centre

Diuen que ha estat un èxit i que la comunitat d'interns ho ha viscut "amb molta emoció"

El papa Lleó XIV a la presó de Brians 1, saludant els presos assistents a l'acte

El papa Lleó XIV a la presó de Brians 1, saludant els presos assistents a l'acte / Jordi Borràs / ACN

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Eduard Font Badia

Sant Esteve Sesrovires

La direcció de la presó de Brians 1 creu que la visita del Papa Lleó XIV "ha estat un èxit". Així ho ha qualificat Carmen Fernández, secretària tècnica jurídica del Centre Penitenciari de Brians 1. "Ha estat un acte molt emotiu. Portem gairebé un mes i mig planificant-ho".

Però ha valgut la pena, creuen que "és l'acte més important que hi ha hagut mai a la presó, al cap i a la fi, el Papa és un cap d'Estat, i el cap de l'Església catòlica. Estem molt contents".

Segons Fernández, sa Santedat s'ha adreçat als reclusos de "diversos centres, els dos de Brians i el de Dones Barcelona, encara que també hi ha hagut participació de Quatre Camins". Tota la comunitat d'interns "ho ha viscut molt bé. Un acte senzill, adreçat als interns, i tots estan molt emocionats. El Papa s'ha mostrat molt proper, sobretot amb les dues que han parlat". En referència a elles, ha reconegut que estaven molt nervioses, i que "hi ha hagut un moment de desconcert en el moment de saber si havien de donar-li la mà o fer-li un petó. Al final, li han fet. Jo crec que el Papa s'ha saltat el protocol, aquí".

En declaracions a la premsa a les portes del centre, poc després que el sant pare abandonés les instal·lacions, ha volgut "agrair a tot el personal del centre, la pastoral penitenciària, la directiva, la feina feta. Ha valgut la pena tots estem orgullosos".

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