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Josep Bel, capellà de Brians 1: "Mai hagués imaginat que vindria un Papa"

El delegat de pastoral penitenciària afirma que inicialment no pensaven que el pontífex passés per una presó i celebra que "al final s'aconseguís"

El capellà de Brians 1, Josep Bel

El capellà de Brians 1, Josep Bel / Eduard Font

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Eduard Font Badia

Sant Esteve Sesrovires

Si aquest matí hi havia una persona extremadament feliç, aquest és Josep Bel, delegat de pastoral penitenciària i capellà de Brians 1. Ell intervindrà a l'acte, i, abans d'entrar, esmorzava al cotxe a l'aparcament de la presó. Eren abans de les 7 del matí, i després, entrava amb la sotana sota el braç. Mossèn Bel deia que "el d'avui és un honor impensable. Ni ens imaginàvem que un Papa pogués venir a un centre penitenciari en aquesta visita, però al final es va aconseguir". Sí que és veritat que "aquest Sant Pare té una sensibilitat especial amb totes les persones marginades, que estan a les cunetes".

En qualsevol cas, "per nosaltres, és una immensa alegria que hagi escollit Brians 1 per donar aquest missatge de pau i abraçada de misericòrdia". Ell no ha estat l'encarregat d'escollir les recluses que intervindran a l'acte, perquè "ell és capellà dels homes", però "són recluses que tenen la seva vida cristiana aquí, què van a missa i intervenen als actes religiosos".

L'acte serà "molt curt, però molt bonic. Molt intens. Només 20 minuts, però hi haurà temps per saludar al Sant Pare, que les internes li parlin, i després ens donarà el missatge, que és el que estem esperant". Mossèn Bel també participarà a l'acte, i personalment per a ell, "està molt feliç. Ja fa molts anys que estic a la pastoral penitència, i això marca el camí què hem de fer a les presons, que és portar misericòrdia, no judici ni condemna". Ser capellà de presó ha estat sempre una feina dura.

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Les presons "són dures sempre, i hem de fer el possible per humanitzar-la. I jo estic per la feina que tota justícia sigui tan restaurativa com sigui possible".

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