Lleó XIV entra per primera vegada a una presó catalana a Brians 1
Autoritats, religiosos i interns protagonitzen un homenatge al pontífex, que parla en català durant el seu discurs inaugural
Dos minuts abans de l'hora prevista, el Papa Lleó XIV ha entrat al recinte de la presó de Brians 1. Ho ha fet en un impressionant seguici de vehicles, i sense aturar-se a l'entrada. Així i tot, sí que ha saludat des de la finestra del cotxe. Fins ara, mai un Sant Pare havia visitat una presó catalana. Ni tan sols espanyola.
L'acte s'està fent a l'auditori Itziar Castro, nom de l'actriu que va morir fa un temps, decorat pels mateixos interns. Durant el mateix, les recluses i reclusos lliuraran a Lleó XIV diversos objectes confeccionats pels tallers artístics penitenciaris de Catalunya, entre els quals un quadre elaborat per un intern de Brians 1 i un plat ceràmic dels de Brians 2. Per la seva banda, el Papa lliurarà al centre una icona commemorativa. El Papa ha mostrat el seu agraïment amb algunes paraules en català.
A més de la intervenció de les dues recluses, la Josefina i la Montserrat, a l'acte també ho prendran part voluntària de la pastoral penitenciària, responsables religiosos del centre i una representació dels professionals penitenciaris. Malgrat que hi ha presents un ministre, el president de la Generalitat, o altres autoritats, la primera fila de la sala està formada pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el nunci apostòlic, el director del centre penitenciari de Brians 1, Jordi Pons, el capellà fe Brians 1, Josep Bel, i les dues recluses que intervindran.
Aquesta composició de la primera fila respon a la voluntat de destacar les persones directament vinculades a la realitat penitenciària i pastoral, que són l'autèntic motiu de la visita a la presó, i també les protagonistes del testimoni que centraran la trobada.
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