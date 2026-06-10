Montserrat, interna de Brians: "Abraçar el Sant Pare m'ha provocat un corrent elèctric per tot el cos".
Les dues recluses que han intervingut a Brians en l'acte amb Lleó XIV expliquen emocionades les seves vivències d'aquest dia que no oblidaran
ACN
Emoció, nervis i agraïment "per haver visibilitzat el món oblidat de la presó" han marcat la visita del papa Lleó XIV aquest dimecres a Brians 1. Així ho han expressat quatre de les internes que han assistit a l'acte, les quals s'han sentit "molt afortunades" d'haver saludat personalment el pontífex. "Donar-li la mà és el millor que m'enduré de la meva condemna, ara que em queden només dos mesos", ha afirmat l'Elisabet, d'Igualada, en unes valoracions distribuïdes pel Departament de Justícia. Ella i tres internes més han ressaltat el tarannà proper de Lleó XIV, "que parla mirant als ulls i se't situa al costat com qualsevol altra persona". Una altra reclusa, la Montserrat, ha afirmat que abraçar-lo li ha provocat "un corrent elèctric per tot el cos".
A l'acte celebrat al teatre de Brians 1 han assistit una vuitantena d'interns de Brians 1, Brians 2 i Wad Ras. Dues recluses dels centres de Sant Esteve Sesrovires, la Josefina i la Montserrat, han intervingut amb un breu discurs en nom de tota la comunitat cristiana dels centres. Un cop acabat l'acte, la Josefina, la segona que ha parlat a l'acte, ha lloat el papa "perquè és molt proper, humà i parla mirant als ulls amb un posat entranyable". Poder dedicar-li unes paraules ha estat "l'experiència més important" de la seva vida. Tant és així que ha assegurat que l'emoció farà que estigui plorant "tot el dia".
Totes han agraït al papa la visita a la presó i han lloat la tasca de la direcció i treballadors de Brians 1 per haver organitzat l'acte d'aquest dimecres. L'Elisabet ha vist la trobada amb el sant pare com una ocasió perquè "siguin perdonats tots els pecats". Al seu torn, la Maite també s'ha sentit "molt afortunada" d'haver pogut donar la mà a Lleó XIV i ha assegurat que no se la vol rentar "perquè tocar-lo ha estat una benedicció". "Això d'avui ha estat una celebració excepcional", ha refermat.
També s'ha mostrat entusiasmada la Montserrat davant una experiència que ha descrit com a "genial" perquè "veure el papa dona molta pau". Ha reconegut que tenia dubtes sobre la forma com adreçar-s'hi, però finalment l'ha abraçat dues vegades i li ha fet dos petons. "M'han dit que fes allò que sentís, que no passava res, i així ho he fet", ha relatat, tot afirmant que no preveu rentar la camisa que duia avui "mai més". "Això és com quan vas al concert del teu cantant preferit, el veus de prop i saps que mai més tornarà a passar", ha resumit.
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