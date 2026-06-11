El PSC de Martorell tria Remedios Márquez com a candidata a l’alcaldia
La regidora d’Igualtat aposta per continuar la transformació social del municipi amb polítiques d’habitatge, igualtat i cohesió urbana
Ruben Costa
L’assemblea de l’agrupació local del PSC de Martorell ha escollit per unanimitat Remedios Márquez Ortega com a candidata a l’alcaldia del municipi per a les eleccions municipals de 2027. Actualment, Márquez és regidora d’Igualtat de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament. Márquez substituirà com a cap de llista l’actual portaveu del grup municipal socialista i tinent d’alcaldia de Transició Digital i Sostenibilitat, Javier González.
La candidata ha assegurat que afronta aquest repte “amb il·lusió” i amb la voluntat de continuar impulsant la transformació social de Martorell a través de polítiques socialistes. En matèria d’habitatge, la candidata ha destacat la voluntat de continuar impulsant la construcció de pisos de protecció oficial (VPO) per a joves, una de les principals prioritats del projecte socialista al municipi. També ha posat en valor altres àmbits d’actuació com la seguretat, les polítiques d’igualtat i el suport al col·lectiu LGTBI+, que ha qualificat com a línies clau del programa. Márquez ha subratllat igualment dos projectes estratègics per a la ciutat: la transformació del mercat municipal i la creació d’un gran passeig al voltant del riu Anoia. Segons ha afirmat, aquestes actuacions “situen les persones al centre de les polítiques públiques” i contribueixen a un model de ciutat més accessible, sostenible i cohesionat.
La regidora ha remarcat que aquestes iniciatives formen part d’una visió més àmplia de ciutat, que inclou la millora dels serveis, la revitalització dels barris i la creació de nous espais verds i culturals. L’assemblea ha comptat amb la participació de figures com l’exalcaldessa socialista de Martorell, Dora Ramon, i la viceprimera secretària d’Acció Política del PSC del Baix Llobregat, Sonia Guerra.
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