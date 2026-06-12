Denuncien cinc persones per pintar grafits a l'estació de Martorell
Els danys causats es valoren en 6.700 euros
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Manresa
Els Mossos d'Esquadra van denunciar a Martorell a cinc persones com a presumptes autores de les pintades a l'estació de Martorell. Els grafiters haurien causat danys per valor de 6.700 euros.
Els agents van localitzar els grafiters en un control de trànsit. Dins del vehicle portaven eines, roba i esprais per fer pintades. Els Mossos van comissar el material i van immobilitzar el vehicle per manca d'ITV i assegurança.
Els cinc joves van quedar denunciats per danys i per les infraccions corresponents de trànsit el conductor del vehicle.
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