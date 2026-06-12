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Denuncien cinc persones per pintar grafits a l'estació de Martorell

Els danys causats es valoren en 6.700 euros

martorellEl material comissat pels Mossos als grafiters de Martorell

martorellEl material comissat pels Mossos als grafiters de Martorell / Mossos d'Esquadra

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van denunciar a Martorell a cinc persones com a presumptes autores de les pintades a l'estació de Martorell. Els grafiters haurien causat danys per valor de 6.700 euros.

Els agents van localitzar els grafiters en un control de trànsit. Dins del vehicle portaven eines, roba i esprais per fer pintades. Els Mossos van comissar el material i van immobilitzar el vehicle per manca d'ITV i assegurança.

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Els cinc joves van quedar denunciats per danys i per les infraccions corresponents de trànsit el conductor del vehicle.

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Denuncien cinc persones per pintar grafits a l'estació de Martorell

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