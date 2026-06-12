Ferrocarrils situa punts d'interès cultural i turístic de Martorell, Olesa i Sant Esteve en una campanya de promoció
El Pont del Diable i el Museu de l'Enrajolada, a Martorell, i cal Puigjaner, a Olesa, entre els llocs que es proposa com a visites
Regió7
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya inicia la campanya “Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t’hi porta”, una proposta que convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través del transport públic. La proposta tracta d'aprofitar els recursos de les poblacions per on passa la via del tren de la Generalitat, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Abrera i Olesa de Montserrat, pel que fa al Baix Llobregat Nord.
La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia i la cultura, apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu, amb una oferta pensada per gaudir durant tot l’any.
Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen ambdues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat.
Sota el lema "10 parades, 10 experiències", la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Abrera i Olesa de Montserrat.
Entre els espais més destacats hi figuren la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí, a Santa Coloma de Cervelló, que en el marc de l’Any Gaudí 2026 projecten el valor del modernisme al Baix Llobregat. També destaquen el Pont del Diable de Martorell; les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat; el Palau de Can Mercader a Cornellà de Llobregat; Catalunya en Miniatura a Torrelles de Llobregat i diversos espais museístics i patrimonials de la comarca com el Museus de l’Enrajolada i el Vicenç Ros de Martorell i Can Puigjaner - Espai Montserrat a Olesa de Montserrat.
La campanya també reivindica la riquesa natural del Baix Llobregat, amb els parcs fluvials del riu Llobregat i Anoia, els Set Balcons de Montserrat i l’oferta de camins que configuren un entorn ideal per a les activitats a l’aire lliure, les passejades en família i el descobriment d’un paisatge proper i accessible.
A aquesta oferta s’hi suma una proposta gastronòmica arrelada al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l’enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat. La campanya també posa l’accent en les fires, festes majors, mercats i esdeveniments culturals i gastronòmics que omplen el calendari comarcal i consoliden el Baix Llobregat com una destinació viva i activa durant els dotze mesos de l’any.
Amb “Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t’hi porta”, el Consorci de Turisme, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i aquests 10 municipis de la comarca, fan una aposta clara per un model turístic responsable, basat en la mobilitat sostenible i en la descoberta d’un territori ric en patrimoni, natura i experiències.
La web de la campanya www.baixalbaix.com ofereix tota la informació sobre les experiències i els atractius turístics de la comarca, facilitant la planificació de la visita i la descoberta del territori.
L’acte de presentació de la campanya ha tingut lloc el divendres 12 de juny, a l’espai de la Via mètrica d’FGC a Martorell, un museu que explica la història de la xarxa ferroviària coneguda com la línia Llobregat-Anoia, i ha comptat amb la participació de Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, Eva M. Martínez, presidenta del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Javier González, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
En la seva intervenció, la Presidenta ha destacat que “amb aquesta campanya fem un pas endavant en la manera d’explicar i de viure el Baix Llobregat, a través d’un nou producte turístic pensat per ser sostenible, accessible i atractiu per a tothom. La campanya “Baixa al Baix Llobregat, 10 parades, 10 experiències”, ens permet donar visibilitat a l’oferta dels deu municipis participants i mostrar un territori sorprenent i connectat amb FGC, amb propostes per descobrir durant tot l’any.”
Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, ha destacat que “les estacions de muntanya d'FGC són porta d'entrada als parcs naturals i volem que les estacions de tren també siguin la porta d'entrada a municipis on viure experiències úniques”. En aquest sentit, Ruiz ha subratllat que “la campanya que avui presentem està completament alineada amb els valors de Ferrocarrils: el foment del transport públic, la promoció del territori i l'aposta per un turisme sostenible”.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha posat en valor la iniciativa destacant que “aquesta campanya és una bona oportunitat per posar en valor la riquesa patrimonial, cultural i natural de Martorell i del conjunt del Baix Llobregat. Formar part d’aquesta iniciativa impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ens permet donar visibilitat a espais emblemàtics com el Pont del Diable, L’Enrajolada, el Museu Vicenç Ros o l’Espai de la Via Mètrica, i convidar la ciutadania i les persones visitants a descobrir tot el que ofereix el nostre municipi.”
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