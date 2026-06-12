Una fuita de gas obliga a confinar una escola a Olesa de Montserrat
Els Bombers de la Generalitat hi estàn treballant amb tres dotacions
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Manresa
Una fuita de gas ha obligat a confinar una escola a Olesa de Montserrat aquest divendres al matí. L'avís a emergències s'ha fet a les 8.54 hores, a l'avinguda de Francesc Macià, on unes obres han provocat una fuita de gas exterior que els Bombers de la Generalitat han qualificat de mitja pressió. Per precaució, s'ha demanat el confinament d'ua escola pública propera i s'hi han desplaçat tres dotacions que encara ara hi estan treballant.
La companyia del gas ja ha estat notificada de l'incident i per ara no s'ha registrat cap altra afectació.
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