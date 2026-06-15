El Consell d’Infants d’Esparreguera crea tres jocs de taula sobre la seva cultura popular
Regió7
El Consell d’Infants d’Esparreguera ha presentat els tres jocs de taula sobre la cultura popular i les tradicions del municipi que ha creat en resposta a l’encàrrec del govern municipal. En la iniciativa han participat els 35 alumnes de 5è i 6è de primària dels centres de la vila.
Com a resultat, els joves han creat el joc de preguntes que du per nom Preguntes per un bon espàrrec, el joc de taulell Escapa Gallines i el joc de cartes Roba Gallines.
Preguntes per un bon espàrrec és un joc de preguntes i respostes en què els participants han de superar diferents reptes de coneixement per avançar pel tauler fins a la meta. Escapa Gallines, inspirat en l’Ensierru de Festa Major, proposa als jugadors posar-se en la pell dels corredors i completar el recorregut evitant ser atrapats pel gall o les gallines. Finalment, Roba Gallines és un joc de cartes de deducció en què els participants han d’identificar l’impostor a partir de pistes relacionades amb diferents àmbits de la cultura popular local.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?