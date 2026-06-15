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El Consell d’Infants d’Esparreguera crea tres jocs de taula sobre la seva cultura popular

Els membres del Consell d'Infants d'Esparreguera del curs 2025/26

Els membres del Consell d'Infants d'Esparreguera del curs 2025/26 / Aj. d'Esparreguera

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Regió7

Esparreguera

El Consell d’Infants d’Esparreguera ha presentat els tres jocs de taula sobre la cultura popular i les tradicions del municipi que ha creat en resposta a l’encàrrec del govern municipal. En la iniciativa han participat els 35 alumnes de 5è i 6è de primària dels centres de la vila.

Com a resultat, els joves han creat el joc de preguntes que du per nom Preguntes per un bon espàrrec, el joc de taulell Escapa Gallines i el joc de cartes Roba Gallines.

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Preguntes per un bon espàrrec és un joc de preguntes i respostes en què els participants han de superar diferents reptes de coneixement per avançar pel tauler fins a la meta. Escapa Gallines, inspirat en l’Ensierru de Festa Major, proposa als jugadors posar-se en la pell dels corredors i completar el recorregut evitant ser atrapats pel gall o les gallines. Finalment, Roba Gallines és un joc de cartes de deducció en què els participants han d’identificar l’impostor a partir de pistes relacionades amb diferents àmbits de la cultura popular local.

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