Desarticulen un grup criminal que havia robat a Collbató i en polígons de tot Catalunya
Els Mossos d'Esquadra detenen tres persones als quals se'ls atribueixen set fets delictius
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Valls tres homes de 48, 58 i 59 anys com a presumptes autors de dos robatoris amb força i una temptativa, i tres delictes de furt i una altra temptativa. La detenció es va produir cap a les dues del migdia a la carretera del Pla de Valls, després que la investigació determinés que hi havia un grup criminal format per quatre homes dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. En concret, van actuar en empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Alt i Baix Penedès, d'on es van endur palets o en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 10.900 euros.
Pels volts de les dotze de la nit del passat 30 de maig, les patrulles van aturar dues furgonetes amb 170 palets i ocupades per quatre homes a l'accés a l'autopista AP-2 en sentit Barcelona. Els investigadors, de la comissaria de Valls, van acabar determinant que aquella càrrega, valorada en prop de 2.700 euros, havia estat sostreta aquell mateix dia d'una empresa de Santa Coloma de Queralt. Els lladres van forçar la tanca principal de les instal·lacions per poder accedir-hi.
El 9 de juny, al voltant de les 06.30 hores, les patrulles d'aquesta mateixa comissaria, es van desplaçar ràpidament fins a una empresa ubicada al polígon d'Alcover. Els treballadors tenien retinguts dos homes que pretenien endur-se un centenar de palets valorats en més de 2.000 euros. Dos desconeguts més, van aconseguir fugir camp a través després de saltar la tanca.
Aquest grup criminal estava sent investigat en paral·lel per agents del Vendrell arran de dos fets a Tarragona, un a Collbató, un a Llorenç del Penedès, un altre a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) així com una temptativa de robatori amb força a la Bisbal del Penedès. Aquests fets es remunten entre els dies 7 i 26 de maig, així com un darrer el 4 de juny.
En primer lloc, els lladres van accedir el 7 de maig a una nau del polígon industrial Entrevies de Tarragona, d'on van sostraure cent palets amb un valor total de 1.000 euros. El dia 12, ho van tornar a intentar a la mateixa empresa, però els treballadors van aconseguir retenir dos dels quatre sospitosos quan estaven repetint l'acció.
Dos dies després, el 14 de maig, van entrar en els magatzems d'una indústria de Collbató, d'on van sostraure 60 palets valorats en prop de 800 euros. L'endemà mateix, el 15 de maig, els quatre desconeguts van assaltar un altre negoci a Llorenç del Penedès. En ambdós casos, estaven en plena activitat laboral i els seus responsables no se'n van adonar fins una estona després. En aquest últim cas, van aconseguir apropiar-se d'una setantena de palets de plàstic amb un cost aproximat de 4.000 euros.
El 26 de maig, els integrants d'aquest grup van carregar a la mateixa furgoneta utilitzada en tots els casos fins a 18 palets valorats en gairebé 400 euros d'un celler de Sant Sadurní d'Anoia. Per tal d'aconseguir-ho, van forçar la tanca metàl·lica mecanitzada que envoltava la finca. El setè i darrer dels fets, en concret una segona temptativa de furt abans d'acabar detinguts, es va produir el dia 4 de juny en un centre logístic de la Bisbal del Penedès, on els sospitosos van haver d'abandonar ràpidament el lloc quan un dels seus responsables els va sorprendre en una zona restringida.
En tots els casos el vehicle i també el mètode era el mateix. Mentre un vigilava, els altres tres carregaven els palets. El 'modus operandi' habitual era el d'actuar amb rapidesa i naturalitat, tal com es podia observar en les imatges captades per les càmeres dels sistemes de videovigilància. Cadascú tenia una funció assignada i en el cas de ser sorpresos, tots ells coincidien plenament amb l'argument que estaven en aquell lloc per endur-se cartó.
Finalment i amb tots els elements incriminatoris, els investigadors els van acabar detenint. Es mantenen obertes les gestions per detenir més persones implicades. El grup criminal està format per persones que acumulen nombrosos antecedents policials. En el cas d'aquests tres homes, sumen prop de 140 fets delictius. Els arrestats van passar dijous a disposició del jutjat de guàrdia de Valls.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?