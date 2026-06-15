Rodalies recupera aquest dimarts el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener
El servei per carretera seguirà funcionant tot el dia i fins al 18 de juny hi haurà busos directes a Cerdanyola
ACN
Rodalies recuperarà aquest dimarts el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que, a partir d'aquest 16 de juny, la línia ofereixi el servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com fins ara durant tot el dimarts, i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat.
A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava que un cop obert des d'un parell de dies abans el trànsit de mercaderies, els trens de passatgers podien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol. Finalment, la data s'ha avançat un mes.
Paral·lelament, afegia que s'estava a punt de licitar els treballs per 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel, més enllà dels 120 metres on s'ha estat treballant fins ara. Unes obres que no afectaran la circulació de trens.
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