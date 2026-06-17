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Detingut a Martorell per circular amb un cotxe amb matrícula falsa

La Policia Local de Martorell deté una persona per falsificació documental

La Policia Local de Martorell deté una persona per falsificació documental / Policia Local de Martorell

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va detenir un home com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental per circular amb una placa de matrícula falsa. Els agents duien a terme un control de documentació, i van procedir a traslladar un vehicle a la zona de seguretat.

Un cop allà es va fer la identificació del vehicle i del conductor, i va ser quan es van detectar anomalies que feien sospitar que la matrícula del cotxe no corresponia amb el vehicle que tenien al davant. Després de realitzar diverses comprovacions i gestions, es va poder concloure que, efectivament, el conductor havia col·locat la matrícula d'un altre vehicle. Per aquest motiu, els agents van procedir a la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental.

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La Policia Local de Martorell realitza habitualment controls de trànsit amb la finalitat de prevenir la comissió de delictes al municipi.

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