Detingut a Martorell per circular amb un cotxe amb matrícula falsa
La Policia Local de Martorell va detenir un home com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental per circular amb una placa de matrícula falsa. Els agents duien a terme un control de documentació, i van procedir a traslladar un vehicle a la zona de seguretat.
Un cop allà es va fer la identificació del vehicle i del conductor, i va ser quan es van detectar anomalies que feien sospitar que la matrícula del cotxe no corresponia amb el vehicle que tenien al davant. Després de realitzar diverses comprovacions i gestions, es va poder concloure que, efectivament, el conductor havia col·locat la matrícula d'un altre vehicle. Per aquest motiu, els agents van procedir a la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental.
La Policia Local de Martorell realitza habitualment controls de trànsit amb la finalitat de prevenir la comissió de delictes al municipi.
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