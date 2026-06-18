Apaguen un foc de matolls al voral de l'A-2 a Esparreguera
El foc s'ha declarat a dos quarts de quatre i ha pogut ser extingit en mitja hora
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han extingit en mitja hora un foc que s'havia declarat al voral de l'autovia A-2 al seu pas per Esparreguera. L'avís de l'incendi s'ha donat a les 15.32 hores, i dues dotacions dels Bombers hi han treballat durant mitja hora.
A les 16.04 es donava el foc per apagat, i es restablia la circulació en aquest punt, al quilòmetre 580 de la via. Les flames han cremat vegetació i rostolls al costat de la carretera, en un lloc que es troba entre dos vials, sense més conseqüències.
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