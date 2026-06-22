La Policia Local de Martorell evita una ocupació a Can Bros
Els agents van impedir que s'hi instal·lessin i que organitzessin un rave il·legal
La Policia Local de Martorell va evitar una ocupació al barri de Can Bros. Els agents van rebre una trucada informant que hi havia persones sospitoses per Can Bros. Les patrulles de servei es van dirigir al lloc i van començar a fer una recerca pel barri per localitzar aquestes persones.
Els agents van poder localitzar-les, i van comprovar que s'havien introduït en una nau abandonada. Després de la identificació i l'escorcoll d'aquestes persones, es va poder constatar que la seva finalitat era ocupar aquesta nau per establir-hi la seva residència. Però també es va rebre informació que, en aquell mateix indret, hi havia la intenció d'organitzar una festa de tipus rave.
Amb aquesta informació, es va establir un dispositiu especial de vigilància amb la finalitat d'impedir l'accés a la zona i la celebració d'aquesta festa. Tant les tasques preventives com les reactives van permetre evitar l'ocupació i la celebració d'aquesta rave, segons fonts de la Policia Local de Martorell.
Can Bros és una antiga colònia industrial situada al curs mitjà-baix del riu Llobregat. Va ser una de les múltiples colònies tèxtils ubicades a Catalunya en època industrial i, per tant, va suposar un gran impuls econòmic per al municipi de Martorell i els seus voltants.
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