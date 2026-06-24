Judici contra un intern de Brians i dues dones que el visitaven per entrar drogues a la presó
El fiscal demana per a cadascun d'ells quatre anys de presó per un delicte contra la salut pública amb substàncies que afecten greument la salut
El fiscal demana quatre anys de presó per a un intern de la presó de Brians 1 i dues dones que el van visitar. Els acusa d'un delicte contra la salut pública amb substàncies que afecten greument la salut.
Segons l'escrit d'acusacions, el pres, un home de Badalona, va ser visitat el 5 de febrer de 2023 per dues dones de la seva família més íntima. Elles li van lliurar, sempre segons les paraules del fiscal, diverses peces de droga, tant d'haixix com de cocaïna, amb la intenció que "aquesta droga fos comercialitzada dins el centre penitenciari". L'acusat es va menjar aquests paquetets, però els van detectar gràcies a una prova radiològica feta immediatament després de la comunicació amb les familiars. Al cap d'unes hores, l'acusat va expulsar del seu cos les proves.
Segons el valor al mercat il·lícit, aquella droga hauria tingut un preu de 828 euros. El fiscal demana per a cadascun dels acusats 4 anys de presó i una multa de 2.400 euros. El judici es farà dilluns a la sala tercera de l'Audiència de Barcelona.
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