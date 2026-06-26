Martorell tindrà un dels vuit punts de control automàtic dels tacògrafs dels camions que prova la Generalitat
El nou sistema permetrà obtenir informació en temps real del comportament i estat dels vehicles de transport per carretera i dona informació als Mossos per fer, després, una inspecció presencial
La Generalitat crea una xarxa de vuit estacions per a la detecció de possibles irregularitats en la conducció de vehicles pesats. Una d'aquestes estacions estarà instal·lada a la zona on hi havia l'antic peatge de l'AP7 a Martorell. La consellera Sílvia Paneque n'ha fet la presentació aquest dijous. a Xarxa d’Estacions de Control i Anàlisi del Transport. És un nou sistema intel·ligent, segons han explicat fonts del departament, que permetrà obtenir informació en temps real del comportament i estat dels vehicles de transport per carretera: autoritzacions de transport, ITV, pes del vehicle i distribució per eixos, assegurances, tacògraf, incidències i altres requisits normatius. El projecte, pioner a l’Estat espanyol, està concebut per transformar el model d’inspecció del transport per carretera i reforçar de manera significativa la seguretat viària.
La xarxa està formada per vuit estacions distribuïdes estratègicament arreu de Catalunya, equipades amb tecnologia d’última generació: sensors, càmeres, sistemes de pesatge dinàmic i connexió a bases de dades. Aquest conjunt d’eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d’incomplir la normativa, incrementant l’eficàcia dels controls i reduint riscos a la xarxa viària. Les ubicacions són les següents: AP-7 – Antic peatge de la Jonquera (sentit sud); AP-7 – Antic peatge de la Roca del Vallès (sentit nord i sud); AP-7 – Antic peatge de Martorell (sentit nord i sud); AP-7 – Tram sud. Vila-seca (sentit nord i sud ); i C-33 – Antic peatge de la Llagosta (sentit nord).
La funció d’aquestes noves estacions és detectar en circulació els vehicles que poden representar un risc o que presenten indicis d’incompliment normatiu. Quan el sistema identifica una possible irregularitat, s’envia una alerta a un panell de missatge variable en el que figurarà la matrícula del vehicle i se li indicarà a la persona conductora que es desviï cap a una zona segura especialment equipada perquè els agents del cos de Mossos d’Esquadra i els inspectors de la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) puguin fer una inspecció presencial.
“Aquests controls que fins ara es feien a l’atzar d’una manera massiva, ara filtrem els recursos públics gràcies a l’aplicació d’aquesta tecnologia”, ha especificat laa consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentació del nou sistema a Martorell. “La fortalesa del país també rau en aquestes solucions tecnològiques i en aquests equips altament qualificats, en la vocació de servei públic que converteix solucions tecnològiques en projectes que milloren la vida de la ciutadania i del sector de transport de mercaderies o de vehicles pesats”, ha dit.
Totes les estacions incorporen tecnologia DSRC, que facilita la lectura a distància de les dades obligatòries del tacògraf digital de camions i autobusos, en compliment de la normativa europea. Per reforçar encara més les tasques d’inspecció, aquesta tarda s’han lliurat al cos de Mossos d’Esquadra vuit nous equips DSRC mòbils instal·lables als vehicles policials.
Un nou model de control intel·ligent del transport per carretera
La iniciativa compta amb una inversió global de 4,4 milions d’euros, finançada a través dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat espanyol.
El director del Servei català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha afirmat que amb aquest sistema que ara es traspassarà a la seva direcció “ens dirigíem cap el que ha de ser l’AP-7; una autopista endreçada, que es pugui circular”. Aquest projecte permetrà a més “obtenir informació que és bàsica en l’AP-7 com ara els tipus de camions i el nombre de camions que passen en cada moment”. El director també ha destacat que es podrà ser més selectiu en els controls.
“El projecte que presentem avui no només justifica aquesta inversió tecnològica sinó que va en benefici de persones concretes, per millorar la seguretat, la mobilitat i la fluïdesa” de les carreteres, ha ressaltat la consellera. “Des del Govern estem convençuts que Catalunya ha de ser pionera en aquesta innovació tecnològica, perquè tenim coneixement acadèmic, universitari, teixit empresarial i emprenedor per tal de transformar aquest coneixement en progrés econòmic, social, i de seguretat”, ha volgut emfasitzar.
Les instal·lacions permeten analitzar vehicles pesants sense necessitat d’aturar-los mitjançant eines com la lectura remota del tacògraf, la verificació d’ITV, les assegurances i autoritzacions, el pesatge dinàmic, la detecció d’inhibidors i el reconeixement automàtic de matrícules. El sistema no imposa sancions automàticament, només es tramita denúncia si la inspecció presencial confirma la infracció. “Es mantenen totes les garanties amb aquesta tecnologia”, ha aclarit la consellera Paneque.
Per l’estació de Martorell, que ha visitat aquesta tarda la consellera Paneque, actualment en fase de proves, circulen uns 28.000 vehicles pesants diaris, generant informació de gran valor per a la planificació de les inspeccions, la mobilitat i les polítiques de seguretat viària i sostenibilitat.
L’objectiu global del projecte és millorar la seguretat viària, garantir el compliment de la normativa, reduir l’impacte ambiental i optimitzar els recursos públics, concentrant les inspeccions en els vehicles amb més probabilitat d’incompliment.
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