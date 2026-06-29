El fiscal demana 11 anys de presó per a un home acusat d’un delicte d’agressió sexual a Martorell
L’Audiència de Barcelona jutjarà dimecres una persona acusada d'un delicte d'agressió sexual. Els fets van ocórrer a Martorell l'any 2023 quan, segons el fiscal, l'acusat va quedar amb la víctima per fer una passejada i, en un moment donat, la va portar a un descampat, on la va agredir sexualment. El fiscal demana 11 anys de presó.
L’escrit del fiscal relata com el dia 5 de juny de 2023 a les 10 del vespre l'acusat i la víctima van quedar per passejar per una avinguda on hi havia cotxes destinats a desballestament. Tots dos van acabar asseguts al seient del darrere d'un d'aquests cotxes, i va ser aleshores quan l'home va agafar la dona pel cap, li va fer un petó, i va baixar-li els pantalons mentre ella es resistia. L'escrit segueix explicant que l'home va obligar la noia a practicar sexe oral, li va penetrar la vagina amb els dits i va seguir forçant-la durant una estona.
El jutjat de primera instància i instrucció de Martorell va imposar una ordre d'allunyament de 500 metres a l'acusat, i ara, el fiscal, considera els fets com a agressió sexual amb penetració i violència, i demana per a l'acusat 11 anys de presó i cinc d'allunyament a 1.000 metres. També a pagar 10.135 euros de danys i perjudicis. El judici es farà dimecres al matí a l'Audiència de Barcelona, a la sala de la secció 2a.
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