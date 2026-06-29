Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la
El fiscal demana 8 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa
L'Audiència de Barcelona acollirà aquest dimarts l'inici del judici contra una persona acusada d'un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa. Els fets van ocórrer al Centre Penitenciari Brians 1 de Sant Esteve de Sesrovires l'any 2023. Segons el fiscal, l'acusat, intern en aquest centre, va intentar posar fi a la vida al seu company de cel·la. El fiscal demana 8 anys de presó.
L'escrit d'acusacions de la fiscalia narra com la matinada del 27 de març de 2023, i mentre el seu company de cel·la estava dormint, l'acusat hauria utilitzat un objecte tallant per clavar-li al coll, "amb la "intenció de prendre-li la vida, o sent conscient de les altes possibilitats" que fos així. En qualsevol cas, la víctima es va despertar al darrer moment, i va avisar a través de l'intèrfon als funcionaris de presons que van acudir ràpidament al lloc.
La víctima va patir una ferida que va necessitar 11 punts de sutura. El fiscal considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa, i demana 8 anys de presó per a l'acusat. També obre la porta al fet que es pugui considerar que es tracta d'un delicte de lesions, motiu pel qual també fa la petició de 3 anys de presó per aquest concepte. També demana 5.050 euros en concepte de responsabilitat civil, la majoria per les seqüeles, i en fa responsable civil subsidiària a la Generalitat de Catalunya.
El judici es farà aquest dimarts al matí a la secció 21a de l'Audiència de Barcelona.
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