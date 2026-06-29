Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CF GinestaSelecció catalanaContenidors crematsAjuda a VeneçuelaLa pastora més vellaLGTBI+
instagramlinkedin

Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la

El fiscal demana 8 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa

L'Audiència de Barcelona

L'Audiència de Barcelona / David Oller / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

L'Audiència de Barcelona acollirà aquest dimarts l'inici del judici contra una persona acusada d'un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa. Els fets van ocórrer al Centre Penitenciari Brians 1 de Sant Esteve de Sesrovires l'any 2023. Segons el fiscal, l'acusat, intern en aquest centre, va intentar posar fi a la vida al seu company de cel·la. El fiscal demana 8 anys de presó.

L'escrit d'acusacions de la fiscalia narra com la matinada del 27 de març de 2023, i mentre el seu company de cel·la estava dormint, l'acusat hauria utilitzat un objecte tallant per clavar-li al coll, "amb la "intenció de prendre-li la vida, o sent conscient de les altes possibilitats" que fos així. En qualsevol cas, la víctima es va despertar al darrer moment, i va avisar a través de l'intèrfon als funcionaris de presons que van acudir ràpidament al lloc.

La víctima va patir una ferida que va necessitar 11 punts de sutura. El fiscal considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa, i demana 8 anys de presó per a l'acusat. També obre la porta al fet que es pugui considerar que es tracta d'un delicte de lesions, motiu pel qual també fa la petició de 3 anys de presó per aquest concepte. També demana 5.050 euros en concepte de responsabilitat civil, la majoria per les seqüeles, i en fa responsable civil subsidiària a la Generalitat de Catalunya.

Notícies relacionades

El judici es farà aquest dimarts al matí a la secció 21a de l'Audiència de Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  2. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  3. El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
  4. A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
  5. Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
  6. És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
  7. Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
  8. Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe

Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la

Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la

Una nova tremolor sacseja Caracas després del doble terratrèmol de la setmana passada

Una nova tremolor sacseja Caracas després del doble terratrèmol de la setmana passada

Francesc Pedró, expert en educació: «En el millor cas en el pròxim PISA estarem igual i, per tant, pitjor, si d’altres sí que han millorat»

Francesc Pedró, expert en educació: «En el millor cas en el pròxim PISA estarem igual i, per tant, pitjor, si d’altres sí que han millorat»

L'UCAM Múrcia paga la clàusula i s'emporta el jugador del Kids&Us Manresa Marcis Steinbergs

L'UCAM Múrcia paga la clàusula i s'emporta el jugador del Kids&Us Manresa Marcis Steinbergs

El primer robot de rehabilitació de mà per a pacients neurològics arriba al Baix Llobregat

El primer robot de rehabilitació de mà per a pacients neurològics arriba al Baix Llobregat

Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ és una crida que inspira cada decisió que prenem"

Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ és una crida que inspira cada decisió que prenem"

El Govern es reuneix amb el Ministeri d’Hisenda aquest dimarts per abordar el nou finançament

El Govern es reuneix amb el Ministeri d’Hisenda aquest dimarts per abordar el nou finançament

El Govern renovarà el Palau de Pedralbes amb un projecte sostenible i que recupera una façana "invisible"

El Govern renovarà el Palau de Pedralbes amb un projecte sostenible i que recupera una façana "invisible"
Tracking Pixel Contents