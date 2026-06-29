El primer robot de rehabilitació de mà per a pacients neurològics arriba al Baix Llobregat
L'aparell d'alta tecnologia es posa en servei a la Fundació Hospitalàries Martorell. La institució ha invertit més de 80.000 euros
Regió7
El servei de rehabilitació física de la Fundació Hospitalàries Martorell fa un salt tecnològic per a la recuperació de pacients amb lesions neurològiques. La institució ha invertit més de 80.000 euros en la incorporació d'Amadeo, un sistema robòtic d’última generació dissenyat per la firma Tyromotion que permet fer una rehabilitació completa, científica i a mida de la mà i dels dits.
Amb aquesta adquisició aquest mes de juny, la Fundació Hospitalàries s’ha convertit en el primer centre concertat amb el CatSalut de la zona que compta amb aquesta tecnologia puntera, esdevenint un referent assistencial per a tota la població del Baix Llobregat. El projecte s'emmarca dins del programa especialitzat en dany cerebral de la fundació. De fet, Amadeo és un dels robots recomanats dins del catàleg de robòtica de la Red Daño Cerebral y Neurorrehabilitación de Fundación Hospitalarias, sent un dels més utilitzats i avalats a nivell internacional per a la recuperació de l'extremitat superior.
La incorporació d'aquest equipament d'alta tecnologia beneficiarà directament els usuaris del territori que pateixen seqüeles de dany cerebral adquirit (com ara un ictus o un traumatisme cranioencefàlic) o que conviuen amb malalties neurodegeneratives (com l'esclerosi múltiple o el Parkinson, entre d'altres).
Aquest dispositiu intel·ligent és d'una gran utilitat perquè es pot fer servir en qualsevol moment de la recuperació. Acompanya el pacient des de la fase inicial - quan la mà està totalment immòbil i el robot fa tot el moviment de manera assistida (teràpia passiva)- fins a les fases més avançades, en què l'usuari ja pot fer força per ell mateix o ha de vèncer una resistència per guanyar musculatura. A més, el robot simula de manera constant i natural el moviment diari d’agafar i subjectar objectes.
La robòtica aplicada a la salut permet mesurar aspectes que fins ara depenien molt de la percepció humana. En aquest sentit, Juan Antonio Guzmán Bernal, coordinador del Servei de Rehabilitació Física de la Fundació Hospitalàries Martorell, destaca el valor diferencial d'aquest aparell: “El sistema AMADEO és únic al món perquè ens permet mesurar de manera totalment objectiva i científica l'espasticitat —que és la rigidesa i la tensió muscular excessiva que pateixen molts pacients neurològics i que els impedeix moure la mà amb normalitat—. El robot fa quatre avaluacions mèdiques precises del to muscular, la flexibilitat i la força de cada dit i del polze per separat. D'aquesta manera, sabem exactament com evoluciona el pacient sense dependre d'estimacions professionals subjectives”.
El poder de la motivació visual
Un dels grans avantatges de la rehabilitació robòtica és que s'ha dissenyat pensant en l'estat d'ànim de la persona. Les lesions cerebrals requereixen processos de recuperació molt llargs i, sovint, frustrants per al pacient. Amb aquest sistema, els usuaris treballen mitjançant una pantalla on poden veure de forma gràfica, gamificada i immediata fins i tot els avenços més petits en la força o el moviment dels seus dits, cosa que augmenta enormement la seva motivació i el compromís amb el tractament.
Guzmán conclou que aquesta inversió transformarà el dia a dia de molts usuaris del territori: “Sense cap dubte, aquesta adquisició reforça el nostre compromís amb l'atenció de quilòmetre zero per a les persones amb dany cerebral del Baix Llobregat. Ens obre una nova via per innovar dins del nostre programa especialitzat i oferir la millor qualitat assistencial possible sense que els pacients s'hagin de desplaçar a Barcelona”.
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