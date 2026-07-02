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Un xoc entre dos camions obliga a tallar un carril de l'AP-7 a Martorell

En l'accident, la càrrega d'un dels camions ha vessat i ha obligat a tallar un carril en direcció sud

Imatge de l'accident entre dos camons a l'AP-7 on un ha vessat el seu contingut

Imatge de l'accident entre dos camons a l'AP-7 on un ha vessat el seu contingut / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dos camions han topat aquest matí de dijous a l'AP-7 obligant a tallar un carril en direcció sud a Martorell. És el segon sinistre de rellevància de la jornada en aquesta via després del que hi ha hagut aquest matí a la Pobla de Montornès on un camió ha topat contra un turisme i ha obligat a tallar l'autopista.

Aquest accident ha tingut lloc a les 8.27 hores, al quilòmetre 170 de la via, on els dos vehicles han col·lidit i han causat que la càrrega caigui a la via. Aquesta es tracta de paper i bidons de pintura que, en caure, han vessat el contingut.

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Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat quatre dotacions que hi han treballat durant dues hores i ja han reobert el carril, que havia arribat a generar 11 quilòmetres de cues des del Papiol. Tot i això la circulació encara no ha tornat a la normalitat i es generen retencions a l'enllaç de l'A-2 amb l'AP-7.

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