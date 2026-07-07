Interrompuda la circulació de l'R4 i l'R8 entre Martorell i Gelida per un incendi proper a la zona de vies
Protecció Civil ha rebut 140 trucades al 112 pel foc de vegetació on treballen 10 dotacions dels Bombers
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ACN
Barcelona
La circulació de l'R4 i l'R8 ha quedat interrompuda entre les estacions de Gelida i Martorell Central. La causa és la crema d'una vegetació de ribera i canyes, en una zona de barraques i maquinària agrícola a tocar de les vies del tren, a Martorell, segons han informat els Bombers aquest dimarts al migdia.
Hi treballen 10 dotacions del cos, que han demanat el tall de la catenària. Protecció Civil ha rebut 140 trucades al telèfon d'emergències 112 per aquest incendi.
Al seu torn, Adif ha informat que la circulació està interrompuda entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per l'incendi, amb afectacions al nucli del servei de Rodalies.
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