Detingut un home per presumptes maltractaments als seus fills menors a Martorell
La policia, que va observar els presumptes maltractaments al carrer, investiga també la mare dels nens
La Policia Local de Martorell ha detingut un home i investiga una dona per la seva presumpta relació amb uns fets que podrien constituir un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, amb afectació a menors d’edat, en aquest cas els seus fills.
Els fets van tenir lloc el 5 de juliol passat, cap a les 15.05 h, a la confluència dels carrers Pau Claris i Germans Martí de Martorell. Una patrulla de la Policia Local que executava tasques de vigilància preventiva va detectar una situació de risc que podia ser qualificada de maltractaments i va intervenir de manera immediata. Els agents van protegir els menors i van activar els protocols corresponents.
En aquest cas, els infants van ser traslladats a un centre hospitalari per a la seva valoració i els fets s’han posat en coneixement de l’autoritat judicial, del Ministeri fiscal i dels serveis especialitzats de protecció a la infància.
En un comunicat, l’Ajuntament de Martorell remarca la importància de la detecció precoç i de la intervenció immediata davant qualsevol situació que pugui posar en risc la integritat física o emocional dels menors. La investigació continua oberta i es respecta, en tot moment, la presumpció d’innocència de les persones implicades, així com la protecció de la identitat dels menors.
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