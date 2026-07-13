Detinguts per abocar a Sant Esteve Sesrovires 46.000 kg de deixalles franceses entrades il·legalment
La Guàrdia Civil, Europol i la Gendarmeria francesa, han detingut a quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus
Detenen quatre persones per abocar a Sant Esteve Sesrovires més de 46.000 tones de residus entrats il·legalment des de França. Part dels residus eren enterrats de manera clandestina en sòls agrícoles, i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat. La Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria francesa, ha arrestat aquestes persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus.
L'operació, batejada com "Franger", va començar l'any 2022, quan la Guàrdia Civil va iniciar inspeccions sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Posteriorment, es va detectar l'entrada de residus de gestors situats a França. Segons la recerca, una organització criminal assentada a la província de Barcelona utilitzava documentació falsa per a introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com a "producte" o "terres" per a enterrar-los a Espanya i sense adoptar cap mena de mesura de seguretat per a protegir el medi ambient. Amb la documentació falsa els investigats evitaven els controls associats al trasllat internacional de residus i eludien el pagament dels impostos corresponents a la Hisenda Pública espanyola. A més, s'estalviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. En aquest sentit, el mal mediambiental i el possible frau relatiu al cànon es troben pendents de valoració.
Una vegada a Espanya, els residus eren abocaments de manera irregular i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones. Part dels residus eren enterrats de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i una altra part era enviada a quatre abocadors de residus inerts i tres abocadors de residus no perillosos, on els materials, plàstics, fustes o envasos, eren barrejats amb terra.
Les analítiques oficials practicades durant la recerca van confirmar que part dels components abocats amb aquests residus industrials i municipals contenien residus perillosos. En concret, es va detectar la presència d'hidrocarburs i metalls pesants, productes amb capacitat de generar un mal mediambiental i que són tòxics per a les persones. De fet, un informe tècnic que serà sol·licitat a la Direcció del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) valorarà el risc generat per aquest grup criminal sobre la població, els cultius i les aigües subterrànies.
D'altra banda, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de la recerca i s'està treballant amb el consistori per a estudiar possibles mesures de control, precinte o descontaminació en les zones afectades.
Una operació conjunta entre França i Espanya
La fase d'explotació de l'operació es va dur a terme els dies 23 i 24 de juny, mitjançant un desplegament coordinat en el sud-est de França i a Catalunya. En aquest dispositiu van participar més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Civil, la Gendarmeria francesa i Europol, que va donar suport personal, tecnològic i d'informació. Per part de la Guàrdia Civil van intervenir unitats especialitzades en protecció de la naturalesa, recerca criminal, fiscal i davanteres, seguretat ciutadana i suport operatiu.
A la província de Barcelona es van realitzar tres registres en domicilis i empreses situades a Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires, i un en un domicili a la província de Girona. Durant aquestes actuacions es va intervenir abundant documentació, arxius comptables, dispositius electrònics, telèfons mòbils i ordinadors, l'anàlisi dels quals permetrà determinar l'abast real de l'activitat investigada.
A més, la Guàrdia Civil va detenir a dos homes de 39 i 70 anys, de nacionalitat espanyola i francesa, i a dues dones de 62 i 66 anys, de nacionalitat espanyola i italiana.
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient
A un dels detinguts se li atribueix el rol de presumpte líder i administrador, funcions de gestió i control econòmic-documental, així com intermediació en els trasllats i abocaments. Així mateix, la recerca aconsegueix a diverses empreses i persones físiques vinculades amb l'activitat investigada. Als detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la Hisenda Pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Investiga el cas la Secció d'Instrucció Plaça número 6 dels Tribunals d'Instància de Martorell. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions una vegada analitzada la documentació, els dispositius electrònics i la resta d'efectes intervinguts.
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