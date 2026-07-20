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La Policia Local de Martorell deté un home per un presumpte delicte de tràfic de drogues

Detinguda una persona per un presumpte delicte contra la salut pública a Martorell

Detinguda una persona per un presumpte delicte contra la salut pública a Martorell / Policia Local de Martorell

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va detenir una persona per un presumpte delicte contra la salut pública per un tema relacionat amb el tràfic de drogues. Agents del cos van detenir una persona com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública durant un servei de patrullatge preventiu de seguretat ciutadana a la rambla de les Bòbiles.

Els agents van observar dues persones accedint a l’interior d’un edifici en unes circumstàncies sospitoses que van motivar que els aturessin per a identificar-los. Durant l’actuació policial es van intervenir diverses substàncies, pendents de la corresponent anàlisi, així com diferents efectes relacionats amb els fets investigats.

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Davant els indicis recollits, els agents van procedir a la detenció d’una de les persones identificades i van posar les diligències, juntament amb el material intervingut, a disposició de l’autoritat judicial. 

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