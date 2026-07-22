Protecció Civil ordena el confinament d'unes 300 persones de Can Paulet i les Rovires per un incendi forestal a Cervelló
Disset dotacions terrestres i set mitjans aeris treballen en el foc, originat al carrer Raval Bassons, a la Vall del Sol
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ACN
Cervelló
Protecció Civil ha ordenat aquest dimecres el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, al municipi de Cervelló, per un incendi forestal proper. El confinament afecta unes 300 persones. El foc s’ha declarat al carrer Raval Bassons, a la Vall del Sol, i els Bombers han rebut l’avís a les 14.00 hores.
En l’extinció hi treballen 17 dotacions terrestres i set mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat. Els efectius prioritzen el flanc esquerre de l’incendi per evitar que les flames entrin al fons del barranc. En l'ES-Alert enviat, Protecció Civil ha demanat als veïns de les dues urbanitzacions que tanquin portes i finestres, que no surtin al carrer i que segueixin les indicacions de les autoritats.
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