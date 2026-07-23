El Bruc s'integrarà a la regió sanitària del Penedès a la tardor
El canvi permetrà que els veïns com a hospital de referència el d'Igualada, en substitució del de Martorell, i el CAP de capçalera serà el de la Pobla de Claramunt
El Departament de Salut situa en els mesos de la tardor d'enguany el pas efectiu del Bruc a la regió sanitària del Penedès. Aquest municipi està inclòs actualment a la regió Barcelona Metropolitana Sud, i en canvi, suposarà que el seu hospital de referència passi a ser el d'Igualada, i no el de Martorell com fins ara, i que els seus veïns quedin inscrits a l'Àrea Bàsica de Salut Anoia Rural i no a la d'Esparreguera. El consultori local continuarà sent el centre de proximitat en atenció primària, i el CAP de capçalera serà el de la Pobla de Claramunt.
La voluntat del Bruc de canviar de regió sanitària es va debatre i aprovar per majoria absoluta en un ple municipal extraordinari celebrat el juliol de fa dos anys. Des d'aleshores, les Regions Sanitàries Barcelona Metropolitana Sud i la del Penedès han anat fent tràmits per fer-ho possible.
A principis d'aquest mes de juliol, va finalitzar el període d'informació pública, un requisit administratiu oficial que ha permès a qualsevol persona o entitat poder examinar el projecte i presentar-hi al·legacions.
Tot i que pertany a la comarca de l'Anoia, el Bruc ha format part històricament de l’Àrea Bàsica de Salut d'Esparreguera, la qual s'integra a la comarca del Baix Llobregat, gestionada per la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud. L’Ajuntament va manifestar la voluntat de canviar l’adscripció del municipi a l’Àrea Bàsica de Salut Anoia Rural, que forma part de la Regió Sanitària Penedès, amb l'objectiu d'adequar la divisió territorial sanitària a les realitats geogràfiques i als hàbits de mobilitat de la seva població.
L’Àrea Bàsica de Salut Anoia Rural comprèn els municipis d’Argençola, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Òdena, Orpí, la Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Veciana, als que s'incorporarà al llarg de la tardor del 2026 el Bruc.
Què passarà amb els pacients en tractament?
En el moment que es faci efectiu el canvi de regió sanitària, el Departament de Salut assegura que s’informarà amb detall de tots els centres de salut on s’haurà d’adreçar la ciutadania del Bruc. Les persones que estiguin fent seguiment d’un problema de salut podran continuar, si ho desitgen, en el mateix centre on estan rebent l’atenció, fins a l’obtenció de l’alta mèdica o com a màxim durant el transcurs d’un any.
La Generalitat també remarca que el canvi no suposarà cap pèrdua d’informació del pacient, ja que tots els centres sanitaris estan integrats dins del sistema públic de salut de Catalunya i la història clínica dels pacients és compartida. Per tant, els professionals podran consultar l’historial dels seus pacients, les proves i la informació de seguiment anterior.
Addicionalment, s’ha posat en marxa un pla específic de coordinació i col·laboració operativa entre els centres de salut per efectuar el traspàs sense incidències.
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