Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
La Policia Local de Martorell va detenir una persona com a presumpta autora d’un robatori amb força en un establiment de la població. La matinada del 18 de juliol, els agents, mentre efectuaven tasques de patrullatge preventiu de seguretat ciutadana, van detectar una persona que fugia pel carrer de Piera portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla.
Després d’interceptar-la i inspeccionar la zona, els agents van localitzar un establiment del mateix carrer amb la porta d’accés forçada, presumptament mitjançant una palanca, i indicis compatibles amb un robatori amb força. Davant els fets, els agents van procedir a la detenció de la persona com a presumpta autora del robatori. Els objectes recuperats han estat retornats al seu legítim propietari i les diligències han estat traslladades a l’autoritat judicial.
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