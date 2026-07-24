Els Mossos d’Esquadra detenen un home per cometre quatre robatoris amb estrebada a Martorell
Era un reincident que seleccionava víctimes vulnerables o desprevingudes i els sostreia cadenes i penjolls mitjançant la modalitat de l’estrebada
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el dimecres, 22 de juliol, un home de 29 anys com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb violència i intimidació a Martorell. Els fets investigats van tenir lloc entre els mesos de maig i juliol, període en què un home va realitzar una successió de robatoris amb violència i intimidació seguint un patró de conducta reiterat. L’autor, concretament, seleccionava víctimes vulnerables o desprevingudes i els sostreia cadenes i penjolls d’or mitjançant estrebades.
Un cop els agents van tenir coneixement dels fets, van iniciar les actuacions corresponents, amb l’objectiu d’esclarir-ne l’autoria. En el marc de la investigació, es va recollir la presa de declaracions a víctimes i testimonis, la realització de reconeixements fotogràfics, com també el visionament de les imatges enregistrades pel sistema de videovigilància d’establiments als voltants dels fets. Fruit de les diligències d’investigació, els agents van poder constatar una coincidència significativa entre els fets denunciats i el modus operandi, fet que va possibilitar la seva atribució a un únic autor. Amb tots aquests indicis, els agents van poder identificar i localitzar el presumpte responsable. Finalment, i davant tots els indicis recollits, els investigadors van detenir, el 22 de juliol, un home com a presumpte autor de 4 delictes de robatoris amb violència i intimidació.
L’arrestat, al qual li consten 16 antecedents dels quals 4 són per robatori amb violència i intimidació, va passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
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