Unes obres tallaran l'R4 des de Martorell fins a Rubí i Molins de Rei entre el 2 i el 9 d’agost
Hi haurà un transport per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat
acn
El servei de trens de Rodalies estarà interromput del 2 al 9 d’agost entre les estacions Martorell Central i Molins de Rei de l’R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat de l’R8 amb motiu de la posada en servei d’un nou enclavament electrònic d’Adif a l’estació de Castellbisbal, segons informa l’operadora Renfe aquest divendres en un comunicat. Per garantir la mobilitat dels viatgers durant aquests dies, Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
El servei alternatiu comptarà amb autobusos directes entre Martorell i Molins de Rei cada 15 minuts i autobusos amb parada a les estacions intermèdies d’aquest recorregut cada 30 minuts. Entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat, el servei es prestarà mitjançant autobusos cada hora, mantenint una oferta equivalent a la freqüència habitual de la línia.
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