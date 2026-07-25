Els funcionaris de Brians 2 denuncien que han hagut de fer front sense gent ni mitjans a la insubordinació d'un grup de presos
Els sindicats es queixen que la direcció del centre estava informada de l’increment de la tensió al mòdul 3 d'aquesta presó
Els funcionaris del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires han denunciat aquest dissabte que han hagut de fer front a una insubordinació col·lectiva de presos amb pocs efectius i sense "una capacitat real de resposta davant d’una possible agressió o d’una escalada del conflicte".
Segons el sindicat UGTPresons, al voltant de les 09.15 hores d'aquest matí, una part important dels interns del MR3 s’ha negat a entrar al menjador i ha protagonitzat una situació d'insubordinació davant les ordres legítimes dels professionals. Han començat a proferir amenaces contra el personal, insults greus, crides a la desobediència i expressions d’una violència extrema. Alguns interns intimidaven i amenaçaven als seus propis companys que pretenien entrar al menjador, intentant obligar-los a sumar-se a la plantada. Segons el sindicat, "no estàvem davant d’una simple protesta o d’un desacord puntual, sinó davant d’una actuació col·lectiva, intimidatòria i potencialment explosiva que podia haver derivat en agressions greus o en un avalot. I en el moment inicial dels fets, un únic professional havia de gestionar simultàniament la sortida al pati i el lliurament de medicació, mentre només dos professionals havien d’atendre les plantes i gestionar la baixada d’aproximadament 120 interns".
El comunicat d'UGTPresons diu que "això és obligar-nos a treballar sense garanties i abandonar-nos conscientment en un escenari de risc extrem. Obrir i mantenir un mòdul en aquestes condicions és una temeritat organitzativa que només no ha acabat en desgràcia gràcies a la professionalitat, la sang freda i l’experiència dels treballadors". I més quan "el cap de mòdul fa molts dies que alerta de l’increment de la tensió, de les actituds desafiants d’alguns interns, del deteriorament de la convivència i de la progressiva pèrdua d’autoritat al mòdul... La resposta del director ha estat minimitzar el problema, evitar la conversa i actuar com si els avisos dels professionals fossin una molèstia i no una advertència de seguretat".
Per això, UGTPRESONS considera que "la situació viscuda aquest matí posa de manifest una fallida greu de la Direcció del centre", i exigeixen un "reforç immediat i estable del MR3 i de tot el sector 1, i la prohibició de retirar personal dels mòduls tensats per cobrir activitats extraordinàries sense una substitució efectiva i simultània".
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