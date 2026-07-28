El Baix Llobregat, entre els nou territoris que pilotaran el nou model sanitari català
El Departament de Salut ha seleccionat el projecte del territori per desplegar un nou model d'atenció integrada que reforçarà la coordinació entre els serveis sanitaris, socials i comunitaris a partir del 2027
Regió7
El nou model d'organització sanitària de Catalunya es posarà en marxa en l'Àrea Integrada de Salut (AIS) Baix Llobregat Nord - Sant Boi. La proposta que ha presentat aquest territori ha estat entre les escollides pel Departament de Salut per desenvolupar el nou model en el marc d'una prova pilot.
Les àrees integrades de salut són una nova manera d'organitzar els serveis de salut per afavorir la col·laboració entre els recursos de proximitat, amb la salut comunitària i l'atenció primària com a eix principal, i també amb la resta de centres d'atenció sanitària, serveis socials, administracions locals i entitats comunitàries. Es tracta d'un canvi de model en l'atenció a la ciutadania on la corresponsabilitat entre serveis i institucions són la base de l'atenció.
"L'AIS Baix Llobregat Nord - Sant Boi exemplifica la transformació que estem impulsant arreu de Catalunya per adaptar el sistema de salut als reptes actuals", ha destacat la gerent de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud, Anna García-Altés.
L'AIS Baix Llobregat Nord - Sant Boi és una de les 30 AIS que es crearan a Catalunya i comprèn les zones d'influència dels hospitals de Martorell i de Sant Boi. "El fet que hagi estat seleccionada amb una valoració molt positiva per part del Departament de Salut és un reconeixement a la capacitat de col·laboració que ja existeix entre els professionals, les institucions sanitàries, els serveis socials i els ajuntaments d'aquest territori", ha afegit García-Altés.
En els mesos vinents es treballarà amb tots els agents implicats per començar a desplegar l'experiència pilot a partir del gener del 2027.
La proposta
Aquest és un dels nou projectes seleccionats a tot Catalunya que desplegaran propostes relacionades amb els quatre programes estratègics per al Departament de Salut:
- Salut comunitària territorial: Es fa entre tots i té en compte l'entorn i comunitat. El model proposa desplegar un corredor territorial integrat social i sanitari amb l'objectiu de connectar municipis, recursos i bones pràctiques per actuar de manera integrada.
- Atenció domiciliària: El projecte se centra a reforçar l'atenció a les persones amb cronicitat complexa, fragilitat, dependència o malaltia avançada, amb una atenció continuada al domicili, mitjançant circuits d'atenció integrada entre atenció primària, hospitalària, intermèdia i serveis socials.
- Contínuum assistencial: El seguiment en l'atenció a una persona al llarg del temps i entre diferents serveis sanitaris-, la proposta preveu el desplegament coordinat del programa, amb la participació d'equips d'atenció primària, dels dos hospitals de referència (l'Hospital SJD Sant Boi i l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell) i de l'atenció intermèdia.
- Garantia d'accés: La candidatura situa com a eix central la integració operativa entre els dos hospitals de referència, amb accions per millorar l'accessibilitat i l'equitat, reduir llistes d'espera, ampliar la cartera d'especialitats i ser més resolutius al territori.
Què canviarà per a la ciutadania?
Més atenció a domicili: la tasca coordinada amb els ajuntaments permetrà que persones grans o amb malalties cròniques puguin ser ateses a casa amb equips coordinats, evitant ingressos innecessaris.
Menys desplaçaments i menys duplicacions: els serveis compartiran informació i coordinaran visites, evitant proves repetides i desplaçaments innecessaris fora del territori.
Millor seguiment de casos complexos: la integració social i sanitària permetrà definir circuits més clars, plans terapèutics únics i assignar professionals de referència per a cada persona.
Resposta més ràpida i més adequada: cada necessitat es resoldrà en el nivell assistencial més adient, en el moment i lloc més oportú, i amb l'equip més adequat.
22 àrees integrades de salut
El febrer passat, Salut va definir un nou mapa del sistema de salut de Catalunya, configurat per 30 AIS, que segueix el model que s'està desenvolupant a Europa i que vol adaptar el sistema als reptes actuals: envelliment, cronicitat i desigualtats socials.
Fins a un total de 22 àrees han presentat nous projectes de salut comunitària, atenció domiciliària i col·laboració de serveis hospitalaris per esdevenir territoris pilot del nou model a partir del 2027. D'aquestes, 9 han estat seleccionades per desenvolupar la seva proposta completament, i la resta posaran en marxa un dels quatre programes estratègics. Per al desplegament s'implementaran noves fórmules de governança, d'organització professional, de finançament i d'avaluació de resultats en salut.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa