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Denuncien un conductor per un adelantament molt perillós a Martorell

La Policia Local va identificar el conductor que va fer un adelantament travessant una illeta de formigó gràcies a una denúncia ciutadana

VÍDEO | Adelantament perillós a la sortida de la rotonda de l'AP-7, a Martorell

VÍDEO | Adelantament perillós a la sortida de la rotonda de l'AP-7, a Martorell

Policia Local de Martorell

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Eduard Font Badia

Manresa

Un conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat en el trànsit a Martorell per fer un adelantament passant per sobre d'una illa de formigó. La Policia Local de Martorell ha tramitat aquesta denúncia gràcies a l'avís d'un ciutadà que ho va enregistrar amb la seva dashcam.

En les imatges, enregistrades amb la càmera embarcada del cotxe d'un conductor, es veu com a la sortida de la rotonda de l'AP-7, a l'entrada de Martorell, un cotxe adelanta passant completament per sobre de la illa de formigó, i s'incorpora al carril de manera perillosa, evitant en el darrer moment col·lidir contra un fanal. A les imatges es pot veure que els fets van passar dilluns a les 7 de la tarda.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, la Policia Local de Martorell va tenir coneixement d’aquesta greu infracció a través del correu electrònic, i els agents van iniciar les gestions necessàries per identificar la persona responsable i, un cop comprovats els fets, ha estat investigada i denunciada.

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En un comunicat, la Policia Local recorda que les informacions sobre possibles infraccions s’analitzen i s’investiguen sempre i, quan els fets són constitutius d’infracció, es procedeix a la denúncia corresponent.

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