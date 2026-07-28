Denuncien un conductor per un adelantament molt perillós a Martorell
La Policia Local va identificar el conductor que va fer un adelantament travessant una illeta de formigó gràcies a una denúncia ciutadana
Un conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat en el trànsit a Martorell per fer un adelantament passant per sobre d'una illa de formigó. La Policia Local de Martorell ha tramitat aquesta denúncia gràcies a l'avís d'un ciutadà que ho va enregistrar amb la seva dashcam.
En les imatges, enregistrades amb la càmera embarcada del cotxe d'un conductor, es veu com a la sortida de la rotonda de l'AP-7, a l'entrada de Martorell, un cotxe adelanta passant completament per sobre de la illa de formigó, i s'incorpora al carril de manera perillosa, evitant en el darrer moment col·lidir contra un fanal. A les imatges es pot veure que els fets van passar dilluns a les 7 de la tarda.
Gràcies a la col·laboració ciutadana, la Policia Local de Martorell va tenir coneixement d’aquesta greu infracció a través del correu electrònic, i els agents van iniciar les gestions necessàries per identificar la persona responsable i, un cop comprovats els fets, ha estat investigada i denunciada.
En un comunicat, la Policia Local recorda que les informacions sobre possibles infraccions s’analitzen i s’investiguen sempre i, quan els fets són constitutius d’infracció, es procedeix a la denúncia corresponent.
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