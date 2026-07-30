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La Policia Local de Martorell evita una ocupació enfilant-se per les teulades

Els agents es van enfilar a les teulades

Els agents es van enfilar a les teulades / Policia Local de Martorell

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Eduard Font Badia

Manresa

La ràpida actuació de la Policia Local va evitar aquesta setmana l’ocupació d’un habitatge a Martorell. Els veïns van avisar de la possibilitat d'una ocupació a un habitatge del municipi, el propietari del qual havia mort fa poques setmanes.

Davant la situació, els agents van haver d’accedir a l’immoble a través de les teulades per poder-hi intervenir. Es van haver d'enfilar per escales de servei per accedir a la teulada d'una casa i saltar a la de l'habitatge que estava sent ocupat.

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En aquest cas, la rapidesa i efectivitat de l’actuació policial va permetre evitar que l’ocupació es consumés. En una publicació a xarxes agraeixen la col·laboració veïnal per evitar aquest tipus d'actuacions delictives.

La ràpida actuació de la Policia Local evita l’ocupació d’un habitatge a Martorell

La ràpida actuació de la Policia Local evita l’ocupació d’un habitatge a Martorell / Policia Local de Martorell

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