La Policia Local de Martorell evita una ocupació enfilant-se per les teulades
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Manresa
La ràpida actuació de la Policia Local va evitar aquesta setmana l’ocupació d’un habitatge a Martorell. Els veïns van avisar de la possibilitat d'una ocupació a un habitatge del municipi, el propietari del qual havia mort fa poques setmanes.
Davant la situació, els agents van haver d’accedir a l’immoble a través de les teulades per poder-hi intervenir. Es van haver d'enfilar per escales de servei per accedir a la teulada d'una casa i saltar a la de l'habitatge que estava sent ocupat.
En aquest cas, la rapidesa i efectivitat de l’actuació policial va permetre evitar que l’ocupació es consumés. En una publicació a xarxes agraeixen la col·laboració veïnal per evitar aquest tipus d'actuacions delictives.
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