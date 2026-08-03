Els sindicats denuncien tres incidents greus en un sol dia a la presó de Brians 2
Atribueixen els fets a la manca de personal que no els permet treballar amb unes condicions mínimes de seguretat
Tres incidents greus en un mateix dia al centre penitenciari de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires. Així ho denuncia el sindicat UGTPresons, que diu que si es manté la seguretat és únicament gràcies a la professionalitat dels funcionaris, davant la greu manca de personal que pateixen. Aquests incidents van obligar a emetre dos codis de situació de crisi greu o enfrontament violent, el que en l'àmbit penitenciari s'anomena Codi 2.
Segons el comunicat, l’incident més greu es va produir diumenge al matí al mòdul 11, quan un intern va respondre amb violència davant el requeriment d'un funcionari per aclarir una problemàtica amb el seu company de cel·la. L’intern va colpejar el professional al braç i a l’espatlla i va oferir una resistència extrema durant la reducció i el trasllat, situació que va obligar a activar primer un codi 1 i, posteriorment, un codi 2, davant l’acumulació d’interns al voltant de l’incident, alguns dels quals van acabar ajudant a resoldre el problema. Diversos professionals van patir lesions.
El segon Codi 2 es va activar durant l’entrada al menjador de 99 interns del mòdul 7. En aquell moment, el cap d’unitat es trobava sol al menjador, ja que l’altra funcionària havia hagut d’abandonar el lloc per atendre una alteració regimental. Una discussió entre diversos interns, un dels quals presentava lesions al coll, va fer que el cap d’unitat intentés apartar el presumpte agressor, però aquest va mantenir una actitud molt agressiva, amb insults i amenaces de mort contra l’altre implicat. Va arribar a escapar-se i es va llençar contra l'altre intern, motiu pel qual va caldre interceptar-lo, reduir-lo a terra, aplicar-li mitjans coercitius i activar un segon codi 2.
El tercer incident, al mòdul 5, va ser un intern que, després d’autolesionar-se als dos avantbraços, va ser localitzat molt alterat, cobert de sang i amb una fulla a la mà. En accedir els professionals a la cel·la, l’intern els va amenaçar amb l’objecte tallant, motiu pel qual el van haver de subjectar, desarmar i impedir que continués colpejant-se el cap contra la paret.
Per al sindicat, dos codis 2 en un sol dia no és normal. El comunicat també afegeix que "no es pot continuar celebrant que “no ha passat res més greu” com si l’absència de morts fos un indicador acceptable de gestió". Per això, exigeixen que qualsevol agressió, amenaça greu, resistència violenta o atac contra un professional penitenciari sigui denunciat d’ofici pel centre com a delicte d’atemptat contra l’autoritat, aportant els comunicats de fets, informes mèdics, imatges i qualsevol altra prova disponible. I denuncien que els tres incidents tenen el mateix denominador comú, que és la manca de personal, impossibilitat de treballar en binomi en les circumstàncies necessàries, i una seguretat sostinguda exclusivament per la professionalitat dels treballadors.
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