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La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb les seves mascotes

El projecte neix per tal de contribuir al benestar emocional de les persones hospitalitzades en moments especialment complexos

La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb les seves mascotes

La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb les seves mascotes / AJ. MARTORELL

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Regió7

Manresa

La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha posat en marxa ‘Petjades que acompanyen’, un nou programa de suport emocional que permet, sempre sota valoració clínica, el retrobament de pacients ingressats amb el seu animal de companyia.

El projecte neix per tal de contribuir al benestar emocional de les persones hospitalitzades en moments especialment complexos, com ara estades prolongades, situacions de final de vida o altres circumstàncies que l’equip consideri adients. La subdirectora d’Infermeria, Sílvia Sancliment, destaca que «iniciatives com aquesta recorden què vol dir cuidar».

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